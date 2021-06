Maqedoni

Gjermania heq Maqedoninë e Veriut nga lista e vendeve me rrezik

Gjermani ka hequr Maqedoninë e Veriut nga lista e vendeve me rrezik të lartë për përhapjen e virusit korona. Ky vendim vjen pasi që në vendin tonë ka zvogëlim të numrit të të infektuarve me Covid-19, transmeton TV21. Përveç, Maqedonisë, nga lista e vendeve me rrezik të lartë janë hequr...