Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëroi për trazira të mundshme në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të mbahen më 8 maj, shkruan Euronews.

Këto trazira, sipas kësaj partie që është pjesë e Qeverisë maqedonase, bazohen në një “skenar rus” të koordinuar, siç tha ai, mes opozitës shqiptare dhe maqedonase VMRO-DPMNE dhe partisë së Majtë, shtojnë ata duke iu referuar REL.

Lidhur me këtë “skenar”, BDI ka bërë të ditur se ka njoftuar edhe faktorin ndërkombëtar, por nuk saktësohet se për çfarë skenari bëhet fjalë dhe nëse kanë marrë indicie për të nga shërbimet e sigurisë së Maqedonisë.

Por, kryeministri teknik Talat Xhaferi tha se Qeveria nuk ka informacione për tensione të mundshme para apo pas zgjedhjeve të dyfishta presidenciale dhe parlamentare.

Aktualisht nuk kemi të dhëna të tilla. Institucionet kompetente, Agjencia e Inteligjencës, Agjencia e Sigurisë Kombëtare dhe sektori i sigurisë speciale në Ministrinë e Mbrojtjes raportuan për aspektet e sigurisë, por për momentin nuk ka të dhëna. Por ka një tendencë për veprime hibride dhe kjo duhet të inkurajojë institucionet që të marrin masa parandaluese”, tha Xhaferi gjatë vizitës së tij në Tetovë.

Ndaj pretendimeve të BDI-së ka reaguar edhe kandidati për kryetar të opozitës së bashkuar shqiptare, Arben Taravari, i cili e ka akuzuar këtë subjekt politik për “hipokrizi”.

Këto janë akuza qesharake dhe BDI nuk dëshiron t’i thotë. Nëse ndonjë nga partitë shqiptare është afër Serbisë, ajo është BDI. Nuk ka sesi opozita të organizojë diçka kur nuk është në pushtet. “Nëse dikush është i shqetësuar dhe nervoz tani, nuk mendoj se është dikush më shumë se BDI”, tha Taravari.

Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të mbahen më 24 prill, ndërsa zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 8 maj së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.