“Presim fitoren më të madhe sipas zonave për VMRO-DPMNE-në, me numrin më të madh të votave dhe me më së shumti deputetë, jam i bindur që njësia e katërt zgjedhore do ta bëjë këtë, që ta deklasifikojë SDS-në dhe t’i dërgojë ata dhe BDI-në në histori njëherë e përgjithmonë. , thotë nënkryetari i VMRO-DPMNE-së Aleksandar Nikolloski në emisionin e sonte “Për apo kundër”.

Nikolloski tha se arsyeja pse është përsëri bartës i Njësisë së IV-të zgjedhore është përfundimi i krimit dhe korrupsionit, si dhe motivi për të bërë diçka të mirë për qytetarët, veçanërisht në bujqësi dhe ekonomi.

Sic thash jam hera e dyte mbajtes ne IV, jo rastësisht, së pari njësia e katërt zgjedhore është njësia më e madhe zgjedhore në Maqedoni kur e shihni gjeografikisht, fillon në Strumiçko Novosellë në kufi me Bullgari dhe përfundon në Manastir. Pra, e gjithë pjesa jugore dhe juglindore e Maqedonisë është pjesë e njësisë së katërt zgjedhore. Janë gjithsej 19 komuna, që është gjithashtu një numër i madh vetëm për t’u vizituar, për të folur me njerëz, në vitin 2020 vendosa të konkurroj atje, nuk e fsheh, as nga Strumica, as nga Prilepi. Arsyeja pse shkova të konkurroj pikërisht në njësinë e katërt zgjedhore sepse mendova se duhet të godasim drejtpërdrejt në krye të krimit, atëherë kryetar ishte Zoran Zaev dhe arritëm një rezultat të shkëlqyer, theksoi Nikolloski dhe shtoi:

“Arsyeja pse e pranova propozimin e kryetarit të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski që të jetë përsëri bartës në njësinë e katërt zgjedhore dhe për të cilën jam shumë mirënjohës, është që kjo punë të përfundojë dhe krimi të zbardhet së pari në zgjedhje. dhe më pas ligjërisht. Nga ana tjetër, zona e 4-të, megjithatë, ne jemi parti patriotike, është zona më maqedonase, atje jetojnë më së shumti maqedonas dhe dua që të bëjmë gjëra të bukura, sigurisht me respekt të plotë për të gjithë të tjerët që jetojnë në Maqedoni, ka edhe shumë turq që jetojnë në 4 Edhe zona e romëve kërkon që ne të bëjmë gjëra të bukura pas fitores së zgjedhjeve. Pra, këto janë motivet, ka edhe shumë të tjera në radhë të parë në fushën e bujqësisë dhe ekonomisë sepse ka shumë industri në katin e 4-të dhe për të gjitha këto do të flasim në fushatë. Unë tashmë kam filluar para fushatës, jam çdo ditë në terren, sot pas kësaj bisede po nisem për në Kavadar dhe Negotinë. Unë kam qenë në Strumicë, kam qenë në Vasilevë, Bosilovë, Novosellë, Mogillë, Novaci, Prilep, kështu që gjysma e njësisë zgjedhore tashmë është kaluar”.

Nikoloski theksoi se qytetarët e Maqedonisë presin ndryshime dhe dëshirojnë fitoren e VMRO-DPMNE-së, gjegjësisht ndryshimin përfundimtar të qeverisë aktuale.

Me përjashtim të anëtarëve më të ashpër të SDS-së, të gjithë të tjerët në njësinë zgjedhore 4 besojnë se qeveria duhet të ndryshojë dhe qeveria do të ndryshojë. Do ta arrijmë atë pritje të qytetarëve, ka shumë arsye, në radhë të parë në fushën e krimit dhe korrupsionit që kanë lulëzuar në Maqedoni, si dhe kushtet e këqija ekonomike dhe emigracioni”, tha ai.