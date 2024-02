Autobusët e Ndërmarrjes së Transportit Publik “Shkupi” mëngjesin e sotëm kanë dalë nga dy depot e autobusëve në Avtokomandë dhe Gjorçe Petrov dhe janë në qarkullim të rregullt.

Keqkuptimet për të ardhurat personale janë tejkaluar dhe punonjësit do të marrin pagën e janarit sot. Në interes të shfrytëzuesve tanë të shërbimeve, ne do t’ua servisojmë rregullisht shërbimin tonë, me të gjithë autobusët e ofruar për transportin publik të qytetit, tha mëngjesin e sotëm për MIA, Micko Stojanovski, kryetar i Sindikatës së JSP-së “Shkupi”.

Ai theksoi se transporti publik urban do të funksionojë normalisht. Ai shprehu shpresën se këtu do të përfundojë, siç tha ai, të gjitha keqkuptimet dhe se qytetarët nuk do të kenë më të merren me punëtorët e JSP “Shkupi”, detyrat e tyre të punës dhe pagat.

Autobusët e Ndërmarrjes së Transportit Publik “Shkupi” sipas njoftimeve të djeshme nga sindikatat, sot nuk është dashur të qarkullojnë për shkak të mospagesës së pagës së janarit.