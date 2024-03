VMRO-DPMNE dhe koalicioni shpallën bartësit e listave për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa bartësi i listës për njësinë e pestë zgjedhore mbetet i panjohur.

Hristijan Mickoski njoftoi se do të jetë bartës i listës deputete në njësinë e parë zgjedhore. Në të dytin bartës do të jetë Vlado Misajllovski, në të tretën deputeti Dragan Kovaçki, ndërsa në të katërtin bartës do të jetë nënkryetari i partisë dhe deputeti, Aleksandar Nikollovski.

Vendimi se kush do të jetë bartës në njësinë e pestë zgjedhore pritet të shpallet më vonë, ndërsa deputetja aktuale Dafina Stojanovska do të jetë bartëse në njësinë e gjashtë.