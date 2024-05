Kandidatët për kryetar të shtetit, partive dhe koalicioneve kanë edhe pesë ditë kohë për të prezantuar para qytetarëve programet dhe ofertat e tyre politike, në prag të zgjedhjeve të dyfishta të 8 majit. Fushata për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare përfundon të hënën e 6 majit në mesnatë.

Nga ana tjetër, sot është dita e fundit për publikimin e rezultateve të anketës lidhur me pjesëmarrësit në procesin zgjedhor.

Dy kandidatët për president mbrëmë janë përballur në një duel televiziv parazgjedhor, me qëndrime të kundërta për ndryshimet kushtetuese, integrimin në BE, emrin, ngjarjet në Kuvend të 27 prillit, situatën në drejtësi…

Do ta respektoj, por nuk do ta përdor, tha Siljanovska-Davkova për qëndrimin e saj ndaj emrit kushtetues Maqedonia e Veriut si kryetare e ardhshme e shtetit.

Ai në debatin me kundërshtarin e tij Stevo Pendarovski tha se do ta shfrytëzojë Maqedoninë dhe në këtë mënyrë nuk shkakton konfuzion.

Pendarovski, nga ana tjetër, i është përgjigjur se është e pamundur të mos përdoret emri kushtetues nga foltorja në Kombet e Bashkuara, në BE, NATO dhe institucionet e tjera ndërkombëtare dhe se kjo do të çojë në dëbimin e vendit nga Aleancë.

Kandidatët për president shprehën qëndrime të ndryshme për ndryshimet kushtetuese dhe nëse kanë nisur apo jo negociatat me BE-në. Sipas Pendarovskit, ata kanë filluar mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare dhe kanë thënë se Korniza negociuese dhe ndryshimi i Kushtetutës nuk shkojnë bashkë.

Siljanovska-Davkova, nga ana tjetër, e pyeti Pendarovskin se si mund të premtojë ndryshimin e Kushtetutës kur nuk është kompetencë e tij, por mund të ndryshohet vetëm me votat e deputetëve në Kuvend dhe, siç tha ai, “si ka askush nuk u kujtua t’u thoshte atyre të Këshillit, Komisionit Evropian dhe gjithë të tjerëve se kjo shkatërron vlerat themelore të BE-së”.

E pyetur se cili do të ishte mesazhi i saj në takimin e saj të parë me Presidentin e Bullgarisë dhe përfaqësuesit e Unionit, ajo u përgjigj se do t’i kujtonte preambulën e Marrëveshjes për miqësi dhe fqinjësi të mirë, se çdo marrëveshje nuk është e përjetshme dhe mund të të ndryshohet dhe se në Marrëveshje “nuk ka asnjë fjalë të vetme për ndryshimet kushtetuese”.

Lidhur me përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë, Pendarovski theksoi se është kusht që duhet të plotësohet për të vazhduar negociatat, të cilat, tha ai, janë të bllokuara për shkak të qëndrimit të VMRO-DPMNE-së.

Siljanovska Davkova gjithashtu bëri të ditur se si kryetare e ardhshme e shtetit do të përdorë mekanizmin e faljes së të dënuarve për ngjarjet në Kuvend të 27 prillit 2017. Kundërshtari i saj nga LSDM-ja dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski është kundër dhe mendon se për një krim të tillë nuk duhet të ketë amnisti. Për të, ngjarjet e 27 prillit ishin një akt i dhunshëm, i organizuar nga partia që ishte në pushtet në atë kohë dhe një përpjekje për të rrëzuar me dhunë rendin kushtetues. Siljanovska Davkova, nga ana tjetër, konsideron se ka pasur dhunë dhe për këtë është dashur të gjykohen njerëzit, por, siç ka thënë ajo, është larg mendjes dhe ligjit që ka pasur përmbysje terroriste të rendit kushtetues.

Fushata për zgjedhjet parlamentare ditën e djeshme u karakterizua nga festimi i 1 majit dhe premtimet për një status më të mirë të punëtorëve, por edhe me mesazhe e akuza ndërpartiake.

Kryetari i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, nga pikniku i 1 Majit në Parkun e Qytetit në Shkup tha se “kthimi i VMRO-DPMNE-së në pushtet do të thotë një regjim i afërt, një bllokadë të caktuar të Maqedonisë dhe tensione të brendshme etnike, dhe nëse kjo është lejohet, do të shkaktojë dëme të mëdha për shtetin”. Ai u bëri thirrje qytetarëve dhe të gjitha forcave progresive në vend që kur të shkojnë në zgjedhje më 8 maj, të kenë parasysh se shumë pushtet për një parti të djathtë si VMRO-DPMNE do të përbëjë një kërcënim serioz për të ardhmen e vendi.

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në mesazhin e 1 Majit theksoi se sot shkelen dhe shkelen të drejtat e punëtorëve. Ai beson se shteti kujdeset shumë pak për ata që krijojnë dhe janë shtylla e ekonomisë, për mobingun e punëtorëve flitet rrallë, por problemi më i madh janë rrogat që i ka ngrënë inflacioni dhe nuk mjaftojnë as për gjysmën. të shportës së nevojshme të konsumit.

Maksim Dimirievski nga ZNAM nga Pelinca e akuzoi udhëheqjen e LSDM-së për arrogancë, se nuk pranon dorën e zgjatur, se ka shkelur socialdemokracinë, vlerat dhe parimet e majta të Ilindenit dhe Asnomit.

Nga LSDM-ja u përgjigjën se ai është njeri partiak që po punon kundër bashkëpartiakëve të djeshëm, për interesa personale. Ata e akuzuan atë për bashkëpunim me VMRO-DPMNE-në dhe për mbështetjen e Gordana Siljanovska Davkovës.

E majta prezantoi programin e saj para Konfederatës së Sindikatave të Lira. Ata pretendojnë se janë e vetmja parti e punës që mbështeti protestat sindikaliste dhe u bëri thirrje punëtorëve t’i mbështesin në zgjedhjet e ardhshme. Lideri i partisë Dimitar Apasiev pret që e majta të dyfishojë rezultatin e raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe të fitojë nga 80 në 120 mijë vota në zgjedhjet parlamentare me një projeksion prej tetë deri në 12 deputetë në varësi të daljes. Ai i tha mandatarit të ardhshëm se baza e negociatave është platforma maqedonase për bashkim kombëtar.

Fronti Europian bëri të ditur se vettingu do të jetë kusht për qeverinë e re. Sipas tyre, pa krijuar një mekanizëm efikas dhe një skaner objektiv të pastërtisë së personave që marrin përgjegjësi publike, si verifikimi, nuk mund të arrihet përparim optimal në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Fronti Evropian insiston gjithashtu në aplikimin e kontrolleve mbi ndikimin rus dhe shërbimet antishtetërore për të eliminuar rrezikun e destabilizimit dhe çorientimit të vendit nga orientimi euro-amerikan.

Koalicioni “Trima për Maqedoninë”, nga ana tjetër, parazgjedhore premtoi masa ekonomike me qëllim të çmimit të bukës 20 denarë, qumështit 30 dhe vajit të ullirit 40 denarë, si dhe ulje të taksave, tatim zero për inovacion. njohuritë e informacionit dhe teknologjisë së lartë.

Ndërkohë po vazhdojnë aktivitetet për zhvillimin e zgjedhjeve të 8 majit. KSHZ-ja, sipas orarit të veprimeve zgjedhore, dje ia ka dorëzuar materialin votimit për votim në PVD personit të autorizuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. MPJ-ja ia dorëzon PPK-së materialin e votimit menjëherë pas marrjes së tij dhe jo më vonë se fundi i ditës. Anëtarët e OE në PDSH votojnë në KSHZ tri ditë para ditës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, përkatësisht më 4 maj (e shtunë).

Më 30 prill, personat e sëmurë dhe të pafuqishëm përfunduan regjistrimin për të votuar dhe deri më 4 maj në mesnatë, votuesit që janë në arrest shtëpiak ditën e votimit duhet ta bëjnë këtë. Ata, së bashku me personat që vuajnë dënimin me burg ose janë në paraburgim, si dhe të regjistruar nga diaspora, votojnë një ditë para ditës së zgjedhjeve, më 7 maj.