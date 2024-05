“Çdo bashkëpunim me Ali Ahmetin është i përjashtuar në asnjë variant, në çfarëdo forme, në asnjë mënyrë nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me Ali Ahmetin. Ne jemi shumë seriozë që BDI do të shkojë në opozitë, jam i vetëdijshëm se deri në raundin e parë shumica e elitës politike dhe një pjesë e qytetarëve në Maqedoni mendonin se po bënim bllof dhe se po e bënim për pikë politike. Jam i vetëdijshëm se në këtë moment ka qytetarë që ende mendojnë se këtë po e bëjmë si lojë politike, por këtë do ta kuptojmë dhe mbështetja jonë do të rritet pas zgjedhjeve sepse do të shohin që po e mbajmë fjalën ashtu siç e mbajtëm. nuk do të ketë ndryshime Kushtetuta nën diktat bullgar nuk ka ekzistuar”, tha nënkryetari dhe mbajtësi i IE 4 nga VMRO-DPMNE Aleksandar Nikolloski në një paraqitje të ftuar në emisionin “Espresso me Zllatevin dhe Bocevskin” në Radio Lider.

Nikoloski vazhdoi dhe shtoi se pardje ka pasur një energji të madhe në Strumicë dhe paralajmëroi se dallimi në Strumicë do të jetë më i madh.

“Dje më 30 patëm një tubim të mrekullueshëm në Strumicë, energji të madhe, dhe ja ku po ju njoftoj nga këtu, në raundin e parë diferenca ishte 2800 vota, ndërsa në raundin e dytë, si për zgjedhjet presidenciale, ashtu edhe për ato parlamentare. do të jetë më i madh se 2800 vota”, thotë Nikolloski.

Nikoloski theksoi se VMRO-DPMNE pret të marrë mbi 400.000 vota në zgjedhjet parlamentare dhe shtoi se Siljanovska Davkova do të marrë mbi 450.000 vota.

“Është realiste të pritet që në zgjedhjet parlamentare të jemi mbi 400 mijë vota. Së pari, do të jetë një rezultat i fituar nga opozita, së dyti nga opozita më e ashpër e çdo strukture politike që ka ekzistuar në vend dhe së treti nga një census i ndryshëm. Deri në këtë regjistrim kemi menduar se kemi dy milionë e njëqind mijë banorë, por ky regjistrim na ka treguar se kemi një milion e tetëqind mijë banorë”, tha Nikoloski.

Nikoloski theksoi se votuesit që votuan për disa kandidatë për të cilët mendonin se ishin kandidatë të opozitës, tani e kuptojnë se janë kandidatë të rrejshëm të opozitës dhe tani do të votojnë për kandidaten e vërtetë të opozitës, atë Gordana Siljanovska Davkova.