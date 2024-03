Përsëri keqpërdoret emri i SHA “Posta e Maqedonisë” me porosi të cilat i marrin këto ditë qytetarët me përmbajtje të rreme, informojnë nga kompania në një publikim në ueb faqe. Me porositë qytetarët njoftohen për dërgesat e arritura dhe u bëhet thirrje që ta konfirmojnë adresën e tyre në një vegëz të ofruar.

SHA “Posta e Maqedonisë” potencon se nuk qëndron pas njoftimeve. Emri i Postës nacionale më parë ishte keqpërdorur në fushata mashtruese në janar dhe shkurt të këtij viti.