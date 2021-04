Vazhdon procesi i numërimit të votave për zgjedhjet parlamentare 2021.

Në qarkun e Shkodrës, Kukësit, Lezhës dhe Dibrës kryeson Partia Demokratike, kurse në qarqet e tjera deri tani kryeson Partia Socialiste.

Ja rezultatet në këto secilin qark:

Shkodër

Deri tani në qarkun Shkodër, Partia Demokratike ka 7026 vota, PS ka 4,991, LSI ka 1,698 dhe PSD e Tom Doshit 2,614.

Lezhë

Në qarkun Lezhë deri tani PD ka siguruar 4,907 vota, PS 4,348, LSI 841 dhe PLSDSH 93 vota.

Kukës

Në qarkun e Kukësit PD ka 8,119 vota e ndjekur nga PS me 4,606 vota. LSI 16 ka vota dhe PSD 46 vota.

Dibër

Në qarkun e Dibrës PS ka përmbysur rezultatin me 7,483 vota, PD 6,867 vota, LSI 1,186 vota dhe Lëvizja për Ndryshim 113 vota.

Durrës

Tirana

Në kryeqytet deri në këto momente është në avantazh PS me 28,470 vota. PD ka 20,950 vota, LSI 3,541 vota dhe PSD 1,729 vota.

Elbasan

Në qarkun e Elbasanit është në avantazh PS me 21174 vota e ndjekur nga PD me 14,258 vota dhe LSI me 1639 vota. Ndërkohë Nisma Thurje ka 427 vota.

Fier

Numërimi në qarkun Fier PS 16,675 vota, PD 12,240 vota, LSI 1,832 dhe PLDSH 174 vota.

Berat

Në qarkun e Beratit është në avantazh PS me 6,414 vota e ndjekur nga PD me 3,640 vota dhe LSI me 1,281 vota. Ndërkohë PSD ka 60 vota.

Korçë

Në qarkun e Korçës është në avantazh PS me 10,582 vota e ndjekur nga PD me 8,777 vota dhe LSI me 1,743 vota. Ndërkohë PSD ka 245 vota.

Vlorë

Në qarkun e Vlorës PS është në avantazh me 16,811 vota e ndjekur nga PD me 9,336 vota dhe LSI me 1,859 vota.

Gjirokastër

Në qarkun e Gjirokastrës PS ka 8,847 vota, PD 4,653 vota, LSI 2,163 vota dhe PSD-ja 188 vota. /TCH/