Ne po vazhdojmë me fushatën për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, sot dy fushatat bëhen sërish bashkë. Vazhdojmë këtu nga Strumica ku planifikojmë projekte të mëdha pas formimit të qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE.

Ftoj të gjithë qytetarët të lexojnë programin tonë Platforma 1198, ku ne ofrojmë zgjidhje për problemet më të mëdha të qytetarëve, në radhë të parë në fushën e sundimit të ligjit dhe vendosjes së një sistemi funksional të shtetit ligjor dhe shtetit të së drejtës. Më tej, zhvillimi ekonomik, zgjidhjet për gjendjen në arsim dhe shëndetësi, përkrahje për pensionistët, por edhe për më të rinjtë përmes projektit “Bli shtëpi” dhe shumë projekte të tjera që i kemi në Platformën 1198, theksoi në Strumicë bartësi i VMRO-së. -DPMNE Aleksandar Nikolloski.

Mbështetja që morëm dje është një privilegj i madh për ne, besojmë se rezultati i arritur dje nga Gordana Siljanovska Davkova dhe VMRO-DPMNE është obligim që në dy javët e ardhshme të takohemi edhe më intensivisht me të gjithë ata që duan të takohen me ne, po. shpjegojmë konceptin dhe vizionin tonë dhe kërkoni mbështetje.

Pres që më 8 maj të ketë fitore bindëse për Gordana Siljanovska Davkovën dhe deputetët më të shumtë të VMRO-DPMNE-së që do të mundësojnë një qeveri stabile që nuk do të shantazhohet nga askush dhe që do t’i mundësojë LSDM-së dhe partisë politike BDI të hyjnë në opozita.