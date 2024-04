Kandidati për kryetar të opozitës së bashkuar shqiptare, Vredi Arben Taravari, në konferencën për mediat sonte deklaroi se në të gjitha njësitë zgjedhore të dominuara nga shqiptarët, pra në njësinë e parë, të dytë dhe të gjashtë, diferenca është tre deri në katër mijë. vota. Për dallimin në favor të Bujar Osmanit, ndaj kandidatit të tyre për president Arben Taravari, ai tha se nuk kanë vendosur se kë do ta mbështesin në raundin e dytë. Biljal Kasami, një nga liderët e Vredit, tha se zgjedhjet e sotme janë shenjë se koalicioni do ta mposhtë BDI-në më 8 maj.

I pyetur nëse do të japë dorëheqje nëse humbet nga Osmani, Taravari tha se po, do të diskutohet në organet e partisë.

“Nëse fillimisht përfundojnë zgjedhjet, atëherë do të pasojnë zgjedhjet parlamentare. Këto janë zgjedhjet e para për kryetar partie, këtë do ta diskutojmë në organet e partisë”, tha Taravari.

Opozita e bashkuar shqiptare në një konferencë për media sonte ka falënderuar votuesit që votuan për kandidatin e tyre për president Arben Taravari dhe pret që ta mposht BDI-në në zgjedhjet parlamentare të 8 majit.

“Fituesi i këtyre zgjedhjeve është Vredi. BDI ka numrin e përgjithshëm të votave të bashkësive më të vogla etnike dhe të qytetarëve që kanë nevojë për paratë e tyre. Vredi është përfaqësues legjitim i shqiptarëve, Vredi fitoi votat e shqiptarëve. Me këtë sjellje BDI-ja humbi legjitimitetin e fundit për të folur në emër të shqiptarëve. Prandaj, më 8 maj do të fitojmë. Është e rëndësishme të theksohet se ky rezultat dhe sa i përket mandateve nuk është dallim i madh nga BDI-ja dhe prandaj më 8 maj ky rezultat do të jetë në favorin tonë”, tha lideri i Lëvizjes Besa, Biljal Kasami.