“Trupat e Forcës Rezervë Strategjike të EUFOR-it tashmë kanë arritur në Bosnje dhe Hercegovinë dhe tani kanë mbërritur edhe pajisjet e tyre. Ata së shpejti do të kryejnë patrulla në të gjithë BeH dhe do të stërviten me forcat e EUFOR-it në teatër dhe elementë të Forcave të Armatosura të BeH”, thuhet në njoftim.