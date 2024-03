Sipas një sondazhi të fundit të kryer nga Instituti për Hulumtime Politike në Shkup për Detektor, shumica e qytetarëve kanë shprehur pakënaqësi ndaj procesit të rinovimit të dokumenteve personale dhe të udhëtimit në Maqedoni. Sondazhi zbuloi se 47.1% e të anketuarve vlerësojnë procesin me notën më të ulët të mundshme, ndërsa vetëm 5.9% e japin notën maksimale. Problemet kryesore identifikohen te institucionet kompetente, me vetëm 20.6% të anketuarve që e shohin përgjegjësinë te qytetarët.

Nënkuptohet se kjo situatë ka ndikuar në planifikimet e udhëtimeve për një pjesë të madhe të qytetarëve, me një në katër të anketuarve që u desh të anulojnë udhëtimin e tyre për shkak të problemeve me dokumentacionin. Mosha 30-40 vjeç shfaqet si grupi më i prekur, ku 36.4% e tyre raportuan anulimin e udhëtimeve për shkak të mungesës së pasaportës.

Sidoqoftë, ndryshimi i dokumenteve është ende në proces, me 43% të anketuarve që nuk e kanë ndryshuar ende pasaportën, 34% presin për ndryshimin e kartës së identitetit dhe 33% për patentën shoferi.

Interesant është fakti se përdorimi i aplikacioneve online për të caktuar takime është ende në nivel të ulët, me vetëm 15% të përdoruesve që preferojnë këtë metodë. Kjo është e papritur duke pasur parasysh përdorimin e gjerë të teknologjisë, veçanërisht në mesin e të rinjve.

Pavarësisht sfidave, shumica e qytetarëve mendojnë se afati i lënë nga qeveria për ndryshimin e dokumenteve me emrin e ri kushtetues është i konsiderueshëm, me mbi 70% që e vlerësojnë si të përputhur me kërkesat e tyre.

Sondazhi u krye në bazë të një mostrë të përfaqësueshme prej 1101 të anketuarve në Maqedoni, duke shfaqur një pasqyrë të qartë të këtij fenomeni të caktuar përperiudhën nga 18 deri më 22 shkurt.