Aktivistë të koalicionit opozitar shqiptar VLEN kanë numëruar dështimet e Bashkimit Demokratik për Integrim për gjithë periudhën e qeverisjes së tyre. Me pyetje të shumta, opozita ka pyetur BDI-në se a ka qenë gjithnjë në koordinim me Rusinë për të bëmat ndaj shqiptarëve:

A i thatë Po Rusisë me rastin Monstra? A i thatë Po Rusisë me rastin Alfa? A i thatë Po Rusisë me rastin e Kumanovës? A i thatë po Rusisë me “veren do smert”?

A i thatë Po Rusisë me Soravia, Eurovia, Llotaria?

A i thatë Po Rusisë me “Shkupi 2014” me Car Dushanin në mes të Shkupit?

A i thatë po Rusisë me Enciklopedinë anti – shqiptare? A i thate po Rusisë ju të BDI-së me rritjet e rrogave për vete në 78% ndërsa dikush i papunë?

A i thatë po Rusisë kur harruat nxënësit shqiptar në Veles dhe Çashkë të mos mësojnë Maqedonisht?

A i thate po Rusisë dhe latë të digjet spitali modular në Tetovë dhe askush mos të merr përgjegjësi?

A i thatë po Rusisë me korrupsion që ka marrë jetën e 44 personave në rastin Besa Trans? Ai thatë po Rusisë kur nipi i Ali Ahmetit, 31 miljon euro blejti Soravian ndërsa 200 mijë të rinjë shqiptar i larguat në Gjermani? A i thatë po Rusisë BDI 20 vite në qeveri ndërsa gjuha shqipe është ende 20%?