Musa Kusa ishte një oficer i inteligjencës libiane dhe më vonë një nga ministrat e jashtëm më aktiv të regjimit të Gadafit. Ai ishte një mbrojtës i zellshëm deri në orën e fundit të të gjitha politikave të sistemit, por para se Gadafi të binte, e la dhe më pas shkoi në mërgim, duke u paraqitur si viktimë, por edhe mbrojtës i vlerave properëndimore kundër të cilën e luftoi kur ishte në detyrën e shtetit. Në realitet, ai as nuk respektohej nga regjimi i Gadafit dhe nuk konsiderohej gabim, as nuk konsiderohej si një luftëtar përkatës kundër asaj që Gadafi përfaqësonte nga vendet perëndimore. E shkruaj këtë sepse shumë nga pushteti që deri në orën e fundit mbrojnë të pambrojturin, duhet të shohin shembullin në të cilin pothuajse po kthehen, kur prodhojnë marrëzisht gënjeshtra, spekulime dhe imponojnë përfaqësime të gabuara, shkruan Luke Galeski, anëtar i KI. të VMRO-DPMNE-së dhe drejtorit të Qendrës për Komunikim të VMRO-DPMNE-së në një letër të hapur për publikun.

Është e nevojshme që njeriu të jetë dinjitoz edhe në disfatë, por mesa duket këto ditë po ata që janë shkaku i pakënaqësisë së njerëzve e kanë humbur edhe atë pak dinjitet që u ka mbetur.

Si përgjegjës për Qendrën për Komunikim të VMRO-DPMNE-së dhe për fushatën, ndihem i thirrur t’u përgjigjem të gjitha thirrjeve që kanë ardhur së fundmi nga BDI dhe Bujar Osmani se fushata dhe slogani ka qenë shovinist, apo atyre të LSDM-së se Maqedonia është e juaja. përsëri, do të thoshte një kthim në një lloj regjimi… Dhe prisja të shihja nëse kjo ishte më e mira që ata mund të prodhonin, por me sa duket, kjo është e vetmja gjë që mund të thoshin, në mungesë të një narrative të vërtetë.

Pretendimi i vendlindjes Musa Kusa në formën e Bujarit se VMRO-DPMNE ka një slogan shovinist buron mbi të gjitha nga kuptimi dhe këndvështrimi i ndryshëm për Maqedoninë. Ai e sheh shtetin që e paguan si pëlhurë e dikujt tjetër, duke shtyrë një axhendë etnocentrike që shohim se përfundon në një grabitje miliona dollarëshe, duke abuzuar rëndë fatin e shqiptarëve dhe maqedonasve. Dhe ne e shohim Maqedoninë si copëzën tonë të vetme toke, një dhe të njëjtin qiell, që bashkon të gjithë njerëzit që jetojnë në të. Dhe praktikisht, Maqedonia është sërish e juaja, pasqyra e pafuqisë së tij për të kundërshtuar konceptin që shkon përtej asaj që përfaqësonte deri më tani BDI, një parti që monopolizoi temën, por edhe rrëmbeu lirinë për të folur për të drejtat e shqiptarëve nga një tjetër jo. aspekti politik dhe thjesht civil, shumë më i rëndësishëm për ta. Sepse, në fund të fundit, kur të zgjidhen faturat, nuk ka rëndësi se sa do të përsërisë Artani apo Bujari BE, BE, por sa do të mund të paguajë populli faturat dhe të sigurojë një jetesë të denjë për familjet e tyre.

Dhe do të duhet t’u shpjegojnë shqiptarëve se si është e mundur që ata të jetojnë me 200 denarë në ditë, e Artani e Bujari me 2000 euro. Dhe për sa i përket prodhimit të temës së ndarjes së strukturës civile dhe kalërimit mbi valën e maqedonasve dhe shqiptarëve, në Maqedoninë perëndimore dhe lindore, në bregun e majtë dhe të djathtë të Vardarit në Shkup, megjithëse tingëllon klishe, ato fjalë konfirmojnë e verteta dhe kesaj radhe qe nuk ka tuajin dhe tonin, nuk ka Sdsmov, Vmrov, ka vetem nje Maqedoni.

Dhe përveç qytetarëve, kanë shpërdoruar edhe besimin e partnerëve të shtetit që e mendojnë mirë vendin, sepse është një sistem vlerash dhe një mënyrë jetese, të cilën ne nuk e kemi dhe siç e ka kjo qeveri në ikje. asnjë synim për të pasur dhe përfaqësuar. Këtë e kërkojnë edhe qytetarët. Kur qeveria thotë BE, do të thotë një perde me të cilën mbulon turpin e krimit, kur themi BE, nënkuptojmë vlerat për të cilat do të luftojmë me argumente dhe do të punojmë.