Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski nga Komuna e Mogillës, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit për ndërmjetësin izraelit për fushatën e zezë të SDS-së, theksoi se ka shumë gjasa që ai të paguhet me para të gatshme nga tenderët nga REC. Manastiri, por Pendarovski dhe Kovaçevski duhet ta dinë se së shpejti do të vijojë përgjegjësia sepse falsifikimi është krim e jo shpifje.

Unë kam qenë i pari në publik që e kam paraqitur këtë dhe deri më sot nuk kam marrë përgjigje për pyetjet kryesore. Pasi Stevo Pendarovski pranoi se ky person ishte i punësuar, por tha se është punësuar në SDS, dhe nga SDS-ja janë fshehur dhe nuk janë përgjigjur sa kushton fejesa e tij, kush e paguan, a ka lidhur kontratë dhe si ka mundësi që ka kontratë kur ende ka llogaritë e zgjedhjeve nuk kanë qenë të hapura në kohën kur ai ka filluar punën, tha Nikolloski.

Nikoloski theksoi se nga SDS-ja nuk ka pasur përgjigje, sepse me këtë person ka qenë e pamundur që të ketë marrëveshje, pasi që zgjedhjet nuk kanë filluar, ndërsa për financimin e këtij personi përgjigjen e ka KQZ Manastir.

Sipas njohurive tona, ky person është punësuar dhe paguar me para të gatshme nga konsulli i nderit i Bjellorusisë, i cili është pranuesi më i shpeshtë i tenderëve nga TEC Manastir, e kjo është kompania Markovski, theksoi Nikolloski.

Nikoloski shtoi se fushata e zezë nuk do t’i sjellë askujt asgjë, sidomos kur kemi të bëjmë me të pavërteta dhe falsifikime 100%, por për një punë të tillë do të duhet të përgjigjen për një muaj nga sot.

Presidenti Mickoski ishte shumë i qartë në fjalimin e tij nga tubimi në Shkup se i njëjti person iu ofrua VMRO-DPMNE-së dhe ofroi shërbimet e tij të pista, ofroi të bëjë falsifikime, të hyjë në jetën private të njerëzve, të bëjë trillime për kundërshtarët politikë, ne e dëbuam. në një mënyrë që dera nuk ka mundur të godasë, por shohim se SDS-ja e ka pranuar. Duhet të jenë të vetëdijshëm se këtu nuk bëhet fjalë për shpifje ordinere, bëhet fjalë për falsifikim që është krim i rëndë, për një muaj nga sot Stevo Pendarovski nuk do të ketë pozitë dhe mbrojtje shtetërore, Dimitar Kovaçevski nuk do të ketë dhe Mile Zeçeviq nuk do të ketë pozitë shtetërore për një kohë të gjatë, dhe pas një muaji të tjerët që i ndihmojnë nuk do të kenë dhe do të mbajnë përgjegjësi dhe duhet të jenë të vetëdijshëm se falsifikimi është përgjegjës dhe se shumë në përputhje me Kodin Penal, dhe kjo çështje nuk do të mbetet kështu, njëherë e përgjithmonë duhet t’i jepet fund fushatës së zezë, falsifikimeve dhe ndërhyrjeve në jetën private dhe trillimeve totale dhe të plota, tha Nikolloski.