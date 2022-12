BE-ja ka arritur në një marrëveshje këtë të martë, për të ndaluar importin e disa produkteve të konsideruara si “nxitësit kryesorë të shpyllëzimit”, duke përfshirë kafenë, kakaon dhe sojën.

“Ligji i ri do të sigurojë që një grup mallrash kyç të vendosura në tregun e Bashkimit Evropian nuk do të kontribuojnë më në shpyllëzimin dhe degradimin e pyjeve në BE dhe gjetkë në botë,” ka bërë me dije komisioni, duke vlerësuar vendimin që anëtari i bllokut shtetet dhe Parlamenti i BE-së arritën brenda natës.

“Kur rregullat e reja të hyjnë në fuqi, të gjitha kompanitë përkatëse do të duhet të kryejnë kujdes të rreptë nëse vendosen në tregun e BE-së”, kanë njoftuar ata.

Lista e produkteve të ndaluara, e cila përfshin vaj palme, bagëti, sojë, kafe, kakao, lëndë drusore dhe gomë, janë identifikuar si një “nxitëse e shpyllëzimit” nëse ato kanë ardhur nga toka të shpyllëzuara pas dhjetorit 2020.

Kompanitë importuese do të duhet të tregojnë se produktet e tyre janë pa shpyllëzim dhe që i nënshtrohen vërtetimit të “informacionit të saktë gjeografik mbi tokën bujqësore” nga ku janë marrë mallrat.

“Kjo është e para në botë!” tha Pascal Canfin, kryetari i komitetit të mjedisit të Parlamentit Evropian, në një deklaratë për shtyp.

“Është kafeja që kemi për mëngjes, çokollata që hamë, qymyri në barbekju, letra në librat tanë. Kjo është radikale”, tha ai.

Ligji ishte propozuar që në nëntor të vitit të kaluar nga Komisioni Evropian. BE-ja tani do të duhet të miratojë zyrtarisht rregulloren përpara se të hyjë në fuqi dhe tregtarët do të kenë 18 muaj kohë për të zbatuar rregullat.