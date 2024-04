Takoj shumë njerëz, ka një energji të bukur, dëgjojmë vuajtjet e qytetarëve dhe kudo në Maqedoni ka unitet, vlerëson Vlado Misajlovski, bartës në njësinë e dytë zgjedhore të VMRO-DPMNE-së, fushatën e deritanishme për “. Republikën”.

Qytetarët ankohen shpesh për mosfunksionimin e të gjithë sistemit në vend, nëse flasim me pensionistët, ata ankohen se nuk kanë fonde për nevojat elementare, për barnat ju pyesni pensionistët apo këdo nëse ju mjaftojnë ata thonë se inflacioni na ka ngrënë paratë. Ne si politikanë duhet të premtojmë gjëra reale dhe t’i realizojmë ato. LSDM dhe BDI gënjejnë dhe do të gënjejnë, prandaj premtojmë se pensionistët në vitin e parë premtojnë 5000 denarë.

Pyetja më e zakonshme është, a do të ketë para të mjaftueshme?

Duhet të dihet se në Maqedoni ka një ekonomi gri prej rreth 30-40 për qind, kjo është një shifër e madhe që duhet ta zvogëlojmë në minimum, në buxhet nuk do të ketë vetëm pensione edhe për projektet kapitale ne jemi në rajon për krimin dhe korrupsionin dhe ky është një ambient i natyrshëm për LSDM-në dhe BDI-në.

Misajlovski thotë se është e mundur rritje ekonomike prej pesë për qind.

Me projektet po ecën ekonomia dhe ndërtimi Duke lëvizur ekonominë, me investime të reja të huaja, do të kemi një ekonomi të shkëlqyer Aty ku ka staf të tillë është shumë e rëndësishme që të rinjtë të mos shpërngulen. Nëse do të ketë punë, do të ketë edhe një lëvizje të ekonomisë. Kjo është një parakusht për të pasur një gjendje të mirë në platformën 1198.

Misajlovski rendit edhe problemet kryesore me të cilat ballafaqohen kompanitë.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kërkojnë që të shfuqizohet konkurrenca e pandershme , do të kemi edhe njerëz cilësorë që do të punësohen dhe për këtë duhet të përpiqemi.

Misajlovski flet për investimet e huaja “të mëdha” që ka sjellë qeveria

Në Tetovë “sjellën” një investim të madh të huaj për makina elektrike, e shpallën disa herë, dhanë edhe subvencione nga shteti. Tani mund të shohim një vrimë dhe kompania madje falimentoi dhe tani duhet të kontrollojmë se për çfarë janë dhënë fondet. Si Facebook ashtu edhe Google e premtuan këtë në zgjedhjet e fundit. Gënjeshtra është marka e tyre dhe tani dëgjojmë në fushatë se e dinin se e kishin gabim, por do të korrigjojnë veten se paratë nuk kujdesen për ekonominë, por për interesat personale nëse duan të shohin se Maqedonia është sërish e tyre .

Ish-ministri i Transportit është i bindur se nëse nuk do të shtyhej politika dhe do të ishte punuar më shumë, autostrada Kërçovë-Ohër do të ishte ndërtuar deri më tani.

Është vërtet për të ardhur keq që LSDM-ja si parti dhe Qeveria refuzuan vazhdimin e kontratës pas disa muajsh pas skadimit të kontratës për këtë projekt. Ne si grup parlamentar kërkuam që ligji të zgjasë mandatin, sepse ata kanë punuar për një kohë të caktuar pa kontratë dhe për këtë janë paguar gjobat nëse nuk ka Askush nga autoritetet nuk e tha këtë.

Misajlovski thekson se është shumë e rëndësishme që projektet nga Platforma 1198 të jenë të qëndrueshme.

Propozojmë që në Kuvend në vend të 120 deputetëve të jenë 90, heqja e postit të zv.drejtorit, reduktimi i bordeve drejtuese e mbikëqyrës, heqja e Balancerit në punësim, vettingu në drejtësi, 800 milionë në bujqësi, subvencione aty ku duhet. Programi është shumë i gjerë dhe të gjitha projektet janë për njerëzit.

Misajlovski paralajmëron se kur LSDM-ja dhe BDI-në i zënë në një bisedë për çështje kombëtare, kërkojnë falje për gabimin dhe se do të përmirësohen.

Ata njerëz nuk mund të përmirësohen, por duhet të dënohen nga i gjithë populli, veçanërisht nga përkrahësit dhe simpatizantët e tyre sepse në zgjedhjet e fundit ata që votuan për ta u gënjyen tani ata që votuan për LSDM-në dhe BDI-në jashtë, për t’i ndëshkuar dhe për të përjetuar një debakli. Kështu dënohen politikanët që gënjejnë për shtatë apo tetë vjet.

Misajlovski është i vetëdijshëm se disa prej premtimeve, si për shembull një njësi zgjedhore, do të kenë nevojë për mbështetje nga partitë tjera, përfshirë BDI-në.

Ne duhet t’i hapim të gjitha këto pyetje dhe të shohim se kush është për çfarë. Mjaft me lojëra politike. Në të kaluarën të gjithë thoshin se janë për një njësi zgjedhore, por tani LSDM dhe BDI nuk duan ta përmendin këtë. Në aspektin demokratik do të jetë mirë që të ketë një njësi zgjedhore për disa ligje është e nevojshme të ketë një shumicë prej dy të tretash, prandaj është e rëndësishme që VMRO-DPMNE të ketë sa më shumë deputetë, të mos ketë kushte për këto. reforma të mëdha.

Misajlovski zbulon edhe sa deputetë pret.

Jemi shumë afër 61 deputetë. Varet nga pjesëmarrja dhe sa qytetarë do të motivohen shtesë për të dalë në ditën e zgjedhjeve. Prandaj do të them se jemi shumë afër 61 deputetë që VMRO-DPMNE të ketë një qeveri stabile, që Hristijan Mickoski të jetë kryeministër i ri dhe të kemi një qeveri serioze me reforma dhe projekte dhe një standard ekonomik që të gjithë e meritojmë. – thekson Misajlovski për “Republika”.

Misajlovski thotë se VMRO-DPMNE ka potencial koalicioni.

Do të ulemi dhe do të bisedojmë me disa parti që të kemi një koalicion sa më të madh. BE, për të parë reforma në të gjitha fushat, por edhe një parakolp për interesat kombëtare.

Ai i bën thirrje popullit maqedonas që të mos ketë frikë dhe të votojë.

Të gjithë ata që rrinë në shtëpi dhe nuk votojnë, ose do të votonin për një parti më të vogël dhe do ta hidhnin votën, vetëm i ndihmon BDI-së dhe LSDM-së, nuk e ka problem t’i japë BDI-së 70 për qind të të gjitha institucioneve dhe votoni me mendime opozitare për të ndryshuar këta njerëz që janë frenuesit e çdo reforme.

Misajlovski thotë se ka metastazuar në të gjitha institucionet në vend.

Ne kemi nevojë për reforma rrënjësore, por së pari duhen njerëz cilësorë që duan të punojnë, që e duan Maqedoninë dhe atë që duhet të bëjë Programi, me punë dhe mundim mund të ndryshohen shumë gjëra.