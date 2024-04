Rezultatet fillestare që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i publikoi mëngjesin e sotëm në ueb faqen e tij tregojnë se nga pothuajse 100 për qind e votave të përpunuara, kandidatja e VMRO-DPMNE-së, Gordana Siljanovska Davkova, ka fituar më shumë vota në zgjedhjet e djeshme presidenciale, 362.682 (40,08%). i Stevo nga LSDM me 180.306 (19,93%).

I treti është Bujar Osmani nga BDI me 120.903 (13.36%), Arben Taravari nga koalicioni Vlen ka 83.356 (9.21%), Maxim Dimitrievski nga ZNAM me 83.787 (9.26%), Biljana Vankovska e mbështetur nga e majta 572 (41%) dhe 1.52 (41%). Stevço Jakimovski nga GROM ka 8103 (0,90%).

Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), Aleksandar Dashtevski, në konferencën e fundit për media mbrëmë para mesnatës, theksoi se dalja në votime sipas të dhënave nga 3.156 vendvotime ka qenë 49,75 për qind. Për të votuar kanë shkuar 810.971 votues. Janë 789.031 fletëvotime të vlefshme dhe 21.946 fletëvotime të pavlefshme.

Të drejtë vote kanë pasur 1.814.317 shtetas të regjistruar në listën zgjedhore. Ata mund të votojnë për një nga shtatë kandidatët në 3,480 qendra votimi.

KSHZ-ja i shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve brenda 24 orëve nga dita e përfundimit të tyre.

Për zgjedhjen e presidentit në raundin e parë është e nevojshme që njëri prej kandidatëve të fitojë shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar, pra 907.159 vota. Duke pasur parasysh se askush nuk e ka fituar shumicën e nevojshme, do të organizohet raundi i dytë në të cilin do të shkojnë dy kandidatët që kanë marrë më shumë vota – Gordana Siljanovska Davkova dhe Stevo Pendarovski. Raundi i dytë zgjedhor do të mbahet më 8 maj, së bashku me zgjedhjet parlamentare.