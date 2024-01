Ky event u desh për të folur hapur për disa gjëra dhe sfida që na presin në periudhën e ardhshme. Do të doja ta nisja atë që dua të them me një gjë që lexova gjatë ditës së djeshme dhe sot në mëngjes, dhe ai është koalicioni i sapoformuar, së paku në mediat publike dhe në skenën publike, dhe ai është koalicioni i Zeçevicit. Mariçiq, i vrazhdë, osmanë së bashku me skifterët që duan të dëmtojnë zërin antiqeveritar në Maqedoni, thotë Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së në debatin e sotëm Rëndësi është Platforma për Ardhmërinë, me titull Është e rëndësishme të kemi zgjedhje të ndershme.

Presidenti Mickoski theksoi se LSDM, Zeçeviq, Mariçiq, Grubi dhe Osmani duan të zhvlerësojnë kapacitetet e pesë kandidatëve për ministra dhe ministrat shtesë në Qeverinë teknike të VMRO-DPMNE-së, duke theksuar se të gjithë së bashku nuk e kanë gjysmën e këtyre kandidatëve. kanë individualisht si biografi të tyre apo diçka që kanë bërë për Maqedoninë, edhe pse kanë qenë ministra në qeveri për 6 vite e gjysmë.

Unë i lexova tani njoftimet e tyre ku zhvlerësojnë kapacitetet e këtyre 5 personave që janë këtu pranë meje. Por në këtë mënyrë ata duan të zhvlerësojnë praktikisht të gjithë koalicionin e udhëhequr nga VMRO-DPMNE, që është koalicioni i vërtetë antiqeveritar. Është një koalicion që lufton kundër Zeçevicit, Mariçiqit, Grubit, Osmanit, Alternativave të reja dhe të vjetra dhe skifterëve të ndryshëm, detyra e të cilëve është të dëmtojnë zërin antiqeveritar në Maqedoni. Imagjinoni qendrën e shtypit të Zeçevicit dhe Mariçiqit, që është LSDM, një Artan Grubi dhe Bujar Osmani janë më të pranueshëm se Stefani, Cvetani, Elena, Pançe, Xhoko dhe të gjithë së bashku nuk e kanë gjysmën e asaj që kanë këta kandidatë individualisht. si biografi të tyre apo diçka që kanë bërë për Maqedoninë, edhe pse kanë qenë ministra në qeveri për 6 vite e gjysmë, tha ai dhe shtoi:

Dhe kjo paraqet papërgjegjshmëri dhe turp politik, sepse edhe në disfata dhe fitore duhet të jesh dinjitoz. Humbën kur thanë se do të ketë zgjedhje të ndara, këtu nuk i kemi, por kemi zgjedhje të shkrira. Ne u thamë se zgjedhjet do të jenë në prill dhe maj, ata thanë jo, do të ishin në mars, pastaj në gusht, por edhe këtu kapitulluan. Dhe kapitullimi kryesor ishte dorëheqja e Dimitar Kovaçevskit, kur ai kapitulloi para të njëjtëve që një parti shtetformuese në fillim të viteve ’90, si LSDM-ja, e kthyen në shaka dhe shërbëtor të Artan Grubit, Bujar Osmanit, Ali Ahmetit e të tjerëve. si ata.

Mickoski theksoi se qeveria ka bërë shumë të këqija dhe padrejtësi ndaj qytetarëve dhe se për këtë ka frikë të madhe tek ata. Kanë bërë shumë të këqija, kanë bërë shumë padrejtësi në 6 vjet e gjysmë që kur janë bërë pushtet në Maqedoni dhe populli nuk do t’i falë dhe ata e dinë këtë, prandaj frika është më e fortë. sesa ata, tha Mickoski.

Mickoski deklaroi se qëllimi parësor i VMRO-DPMNE-së është konsolidimi i votave kundër qeverisë për të fituar 61 deputetë dhe në këtë mënyrë do të hapet porta jo për reforma, por për transformimin e Maqedonisë.

Detyra jonë parësore do të jetë konsolidimi i zërit antiqeveritar si koalicion të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, zërit antiqeveritar që i referohet qeverisë së udhëhequr nga LSDM dhe BDI dhe këtyre skifterëve që i mbështesin në prapavijë dhe janë opozita e opozita. Dhe si do ta bëjmë këtë? Këtë do ta bëjmë duke treguar diçka ndryshe nga ajo që ka qenë deri më tani, pasi më shumë se 42 kryetarë komunash të VMRO-DPMNE-së e kanë dinjitetshme, duke punuar me ndershmëri, me përkushtim pa asnjë skandal korruptiv. Ata promovuan një mënyrë tjetër funksionimi në të cilën mund të themi se nuk zbatohet rregulli që të gjithë janë njësoj. Këtë duhet ta bëjmë në këto 100 ditë dhe e pres nga këta njerëz që janë sot këtu me mua dhe pres që qytetarët të mos jenë viktima të retorikës së skifterëve që janë opozita e opozitës, për të konsoliduar zërin. rreth koalicionit që udhëheq VMRO-DPMNE-në dhe të fitojmë 61 deputetë dhe në atë mënyrë do të hapet porta jo për reforma, por për transformimin e Maqedonisë. Në një mandat, 4 plus 4 le të bëjmë një transformim të plotë të Maqedonisë. Kjo do të jetë detyra jonë e parë që të tregojmë se nuk jemi të gjithë njësoj, të konsolidojmë zërin antiqeveritar dhe ai mesazh të arrijë sa më gjerë kudo në Maqedoni, theksoi Mickoski.

Mickoski tha se shumë punë dhe sfida i presin ministrat teknikë dhe zëvendësministrat shtesë nga VMRO-DPMNE.

Një gjë e dytë që është gjithashtu e rëndësishme në të gjitha këto dikastere, pavarësisht nëse bëhet fjalë për administratën ku shpallen konkurse artificialisht dhe aty shohim që punësohen ushtarë partiakë, jo njerëz me kompetenca, që të mund të ndikojnë për ta ulur atë. në disa korniza normale, pra nëse duhen njerëz për punësim, duhet pranuar njerëz me njohuri dhe aftësi, njerëz kompetentë. Sfida të mëdha do të ketë në bujqësi, sot në mëngjes ndoqa se ka problem me blerjen e duhanit, korrja është përgjysmuar, por çmimet janë të pakënaqshme, fermerët po protestojnë.

Një detyrë dhe sfidë e madhe nuk e pret Pançen në Ministrinë e Brendshme. Vetë institucioni i Ministrisë së Brendshme ofron shumë sfida. Por jam i bindur se si një jurist i shquar për të cilin personalisht kam besim të jashtëzakonshëm, së bashku me ekipin që do të përpilojë ato 15 ndryshime dhe zhvendosje horizontale, ai do t’i përgjigjet sfidave të organizimit të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të ndershme dhe demokratike. Në financat e Elenës do ketë sfida të mëdha, ju e dini gjendjen e buxhetit. Elena është një profesioniste e jashtëzakonshme me më shumë se 25 vjet përvojë pune. Ai ka 10 trajnime nga FMN, Banka Botërore etj., tha Mickoski dhe shtoi:

Më e rëndësishmja do të jetë se deri më tani janë paguar 14,5 miliardë denarë dhe fatkeqësisht nuk është gozhduar asnjë gozhdë. 14,5 miliardë denarë janë 245 milionë euro për qytetarët.

Gjoko ka një eksperiencë shumëvjeçare në punë dhe politikë sociale, i ka kaluar fjalë për fjalë të gjitha hapat dhe u tha qytetarëve përdorues të shërbimeve që të mos bien pas atyre që do t’u afrohen me kërcënime dhe shantazhe nëse nuk votojnë. për BDI-në dhe LSDM-në, se do t’u ndërpritet shërbimi, sepse siç tha ai nuk do të ndodhë, theksoi ai.

Në fund, Mickoski tha se këta janë 5 persona profesionistë nga VMRO-DPMNE që do të jenë pjesë e qeverisë teknike, të cilët do të duhet të sigurojnë një proces të besueshëm, të mbrojnë zërin dhe vullnetin dhe popullin.

Kemi një ekip prej 5 profesionistësh, të cilët jam i bindur se këto 100 ditë do të bëjnë të pamundurën për të siguruar një proces të besueshëm, për të mbrojtur zërin, vullnetin dhe popullin dhe me punën e tyre do të tregojnë dhe vërtetojnë se jo të gjithë janë e njëjta gjë, dhe ne më 8 maj, do të presim president të ri nga VMRO-DPMNE dhe fitore me shumicë në parlament, si koalicion që do ta udhëheq VMRO-DPMNE-në, ka vendosur Mickoski.