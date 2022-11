Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski dhe zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi, do të marrin pjesë sot në Beograd në Konferencën Rajonale për Investimet në Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë në vendet e Ballaknit Perëndimor, organizuar nga Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq dhe Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë.

Kryeministri Kovaçevski së bashku me kryeministrat e Shqipërisë Edi Rama, të Malit të Zi Dritan Abazoviq dhe kryetarin e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tegeltija, do të mirëpresin presidentët e Serbisë Aleksandar Vuçiq dhe Andreas B. Eriksen, zv.ministër i Energjisë dhe i Dërguar Special i kryeministrit të Mbretërisë së Norvegjisë, në Pallatin e Serbisë ku do të zhvillohet manifestimi.

Të gjithë liderët nga Ballkani Perëndimor janë planifikuar të marrin pjesë në hapjen zyrtare të konferencës dhe në një panel diskutimi kushtuar mundësive të investimit në vendet e Ballkanit Perëndimor nga investitorët norvegjezë.

Është planifikuar konferencë e përbashkët për media ku do të flasin Kovaçevski, Vuçiq, Rama, Abazoviç dhe Tegeltija.