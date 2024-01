Gjermania është e mbuluar me borë të madhe dhe akull, ku shërbimi meteorologjik (DWD) paralajmëroi për një “stuhi totale” të mërkurën (nesër) ndërsa po vazhdojnë reshjet e borës.

Nga mbrëmja e së martës pritet të ketë borë të dendur në Gjermaninë qendrore dhe veriore. Në jug do të ketë “shi të dendur”.

DWD ka paralajmëruar se rënia e borës do të ketë një “ndikim të gjerë në transportin rrugor dhe hekurudhor”. Të martën policia ka raportuar tashmë disa aksidente të lehta gjatë ditës.

Zona të mëdha të Hessenit qendror pritet të bien 15 deri në 30 centimetra borë brenda 12 deri në 24 orëve, me më shumë të mundshme.

Në veri të lumit Main do të bjerë borë në mënyrë të vazhdueshme dhe vende-vende do të jetë e dendur. Shi i ngrirë mund të bjerë deri në mbrëmjen e së mërkurës, veçanërisht përgjatë dhe në jug të lumenjve Main dhe Moselle dhe do të ketë shfaqjen e të ashtuquajturit akulli i zi.