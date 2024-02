Pa energji elektrike sot do të jenë shfrytëzuesit e disa lagjeve nga komunat e Shkupit, Gjorçe Petrov dhe Aerodrom. Siç informojnë nga Qendra për menaxhim me kriza, në periudhën nga ora 09:00 deri në orën 12:00, pa energji elektrike do të jenë shfrytëzuesit e rrugës “Zhedenska” numër 2, 4, 6, 8 dhe 10, në periudhën nga ora 09:00 deri në orën 15:00, përdoruesit e rrugës “12” në Lisiçe të Epërme dhe nga 12 deri në 15:30 pa rrymë do të jenë një pjesë e përdoruesve të rrugës “Vele Markov”