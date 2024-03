Nuk mund të përputhet uniforma me uniformën. Ka policë uniformat e të cilëve janë kostume pune. Pantallonat nuk ishin pjesë e uniformës. Një pallto lart, tjetra pantallona poshtë. Në polici ka njerëz që qepin vetë uniformat. Ata ndërtojnë vetë se si duket ajo brenda një modeli të caktuar në mënyrë që vajzat të kenë diçka për të veshur. Ata nuk i ndërruan këmisha. A e dini se për çfarë është shpenzuar buxheti i Ministrisë së Brendshme? Këtu janë dhënë 23 milionë euro për procedura gjyqësore. Nga viti 2016 deri në vitin 2023, në bazë të urdhrave për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore nga Buxheti i MPB-së, nga buxheti për qytetarët janë paguar 23 milionë euro. Bëhet fjalë për padi nga punonjësit e punonjësve të policisë. Ky është informacion publik. Por nuk ka para për uniformat. Në fund të fundit, nuk ka rëndësi nëse ata kanë diçka apo jo. Rëndësi ka si ndihet policia. E rëndësishme është perceptimi i qytetarëve. Është e rëndësishme nëse ka një uniformë për kohën e dimrit dhe një uniformë për kohën e verës. Ata nuk kanë. Ata blenë disa uniforma për njësitë speciale. Por nuk e blenë për policët e tjerë me uniformë. Ata nuk duhet të ndryshojnë këmisha. Dhe më pas kemi qenë të kënaqur policë, qytetarë të sigurt. Epo, çfarë policie e kënaqur?! – tha ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, në paraqitjen e djeshme të ftuar në emisionin “Fli nëse mundesh” në Televizionin Alfa.

Ato 23 milionë euro janë nga policët e degraduar që paditën. Shembull janë policët që janë dërguar të punojnë në Strugë nga Makedonski Brod. Toshkovski nuk dëshiron të komentojë përgjegjësinë e ish-ministrit për të gjitha këto çështje të humbura gjyqësore, por thotë:

Nga pozita e ministrit duhet të kem kujdes, por fakti është se Ministria e Punëve të Brendshme ka humbur një numër të madh të procedurave të marrëdhënieve të punës për shkak të funksionimit të paligjshëm të Ministrisë. Ky është një fakt. Domethënë, rishpërndarje, largim nga puna, kthim prapa, shpërdorim i ligjit. Dhe fakti është se ato para janë një pjesë e madhe e këtyre 23 milionë eurove. Ministria e Brendshme humbet procedimin. Kam fituar një mori procedimesh ndaj Ministrisë së Brendshme në kuadër të asaj që kam bërë më parë, si avokat. Shkelje flagrante të ligjeve. Sjellje totalisht e paligjshme. Sidomos në pjesën e ndjekjes nga puna dhe ndëshkimit. Epo, unë kisha një procedurë, burri kishte mbi 35 urdhra, kundër dëshirës së tij. Natyrisht, ai do të fitojë procedurën.

Ai thotë se duhet të ketë përgjegjësi me emër dhe mbiemër, nëse duam të kemi shtet. Duhet të jetë prioritet i qeverisë së ardhshme. Nuk do të kishte përndjekje politike siç ishte, nuk do të kishte gjueti shtrigash, por kushdo që gabon duhet të mbajë përgjegjësi. Sipas tij, pa asnjë arsye janë marrë vendime për largim nga puna, shkurtime etj. U krye një revanshizëm politik, i cili u kushtoi qytetarëve 23 milionë euro. Sipas tij, nuk ka asnjë arsyetim juridik as për anulimin e atyre 5 vendimeve nga ana e Qeverisë për gjoja mungesën e nënshkrimit të dyfishtë, sidomos në seksionin e kreut të RSV Tetovë. Ai thotë se SVR Tetovë po trajtohet si minierë ari. Nuk ka asnjë shpjegim pse është kështu. Atij i është premtuar një shpjegim ligjor me shkrim, por nuk ka marrë as verbale dhe as me shkrim.