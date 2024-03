Ministri i Punës dhe Çështjeve Sociale, Gjoko Velkovski, premton se do të parandalojnë çdo lloj ryshfeti parazgjedhor që ishte karakteristik për zgjedhjet e kaluara. Në vitin 2020, gjatë periudhës së koronës dhe karantinës, LSDM shpërndau pako me logon e partisë pothuajse në të gjitha qytetet, veçanërisht në kategorinë e pambrojtur të qytetarëve.

Nuk do të jetë kështu tani, thotë ministri për “Republikën”.

Ka regjistrime dhe prova për këtë, të cilat fatkeqësisht nuk janë përpunuar. Ka një mekanizëm për ta parandaluar këtë. Presioni duhet të jetë tek Qendrat e Punës Sociale sepse janë në komunikim të drejtpërdrejtë me përdoruesit e fundit. Ne duam të parandalojmë “Unë do mbaroji ato “gjë. punë” për kujdesin apo ndihmën sociale të dikujt tjetër. Mesazhi për drejtorët e punës sociale, në qendra dhe në ministri është se çdo gjë që është jashtë ligjit do të sanksionohet. Të gjithë duhet të jemi të barabartë para ligjit. dhe qytetarët duhet t’i ndihmojmë vetëm sipas ligjit – thotë ministri për “Republikën”.