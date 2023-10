Brenda vitit 2050 shoqëria jonë do ndryshojë dhe do ketë një simbiozë human-avatar. Kështu trupi i njeriut do të njohë një evolucion të ri nëpërmjet robotëve dhe inteligjencës artificiale, ku këto të fundit do të ndërveprojnë, duke nisur kështu procesin e nje jete inteligjente inorganike.

Këto janë parashimiet dhe bindjet e shkencëtarit, njëkohësisht një ndër ekspertët me të njohur në botë për robotët humanoid, Hiroshi Ishiguro, i Universitetit të Osakës. Sipas tij, falë teknologjive mund të zgjerojmë aftësitë perceptive, konjitive dhe fizike, dhe nga ky ndryshim mund të përfitojnë shumë më tepër personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit, që mund të kenë kështu një rol aktiv në shoqëri.

Por jo vetëm, integrimi në trupin tonë i teknologjive do të bëjë të mundur që të jetojmë më gjatë, më mirë, duke ndryshuar në mënyrë radikale të ardhmen tonë, pasi pjesë të trupit do të zëvendësohen me pjesë robotike, jo biologjike.