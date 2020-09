Pentagoni i ka dorëzuar prodhuesit të armëve Northrop Grumman një kontratë kolosale $ 13.3 miliardë dollarë për të zhvilluar një ICBM të ri për të zëvendësuar raketën Minuteman III, pjesë e një përpjekje gjithëpërfshirëse të modernizimit për të azhurnuar treshen bërthamore të SHBA.

Northrop njoftoi marrëveshjen të martën, duke thënë se kompania ishte “përzgjedhur nga Forca Ajrore e SHBA për të modernizuar sistemin e raketave balistike ndërkontinentale (ICBM) të plakjes së vendit”.

Kontrata me shumë miliardë dollarë do të shohë Northrop të fillojë punën në programin Ground based Strategic Deterrent (GBSD), një projekt tetë-vjeçar që do të përqëndrohet në hartimin e sistemit të ri të raketave, si dhe testimin dhe vlerësimin e hershëm.

Raketa e re me rreze të gjatë, sipas Forcës Ajrore, “do të ketë saktësi të shtuar, siguri të shtuar dhe besueshmëri të përmirësuar për t’i siguruar Shteteve të Bashkuara një varg të azhurnuar dhe më të gjerë të opsioneve strategjike bërthamore”.

Ai pritet të jetë në veprim deri në vitin 2029 dhe deri në fund mund të kushtojë deri në 85 miliardë dollarë.

Megjithëse Boeing gjithashtu konkurroi për kontratën, ajo ra nga ofertat në korrik pas blerjes së Northrop të Orbital ATK, një prodhues i motorëve me raketa të forta, një nga dy furnizuesit e vetëm me bazë në Sh.B.A për atë lloj motori.

Boeing argumentoi se furnizuesi tjetër nuk ishte i përshtatshëm për projektin GBSD dhe se kompania në pronësi të Northrop zvarriti këmbët në negociatat e çmimit, duke pretenduar se Northrop kishte një “avantazh të padrejtë”.

Forca Ajrore refuzoi të veprojë në lidhje me ankesat e Boeing, megjithatë, dhe firma tërhoqi ofertën e saj.

Zhvillimi i një ICBM të ri vjen si pjesë e një skeme masive modernizimi bërthamore e themeluar nën ish presidentin Barack Obama, fillimisht e vendosur të kushtojë 1 trilion dollarë dhe të zgjasë tre dekada.

Megjithëse Presidenti Donald Trump ka refuzuar pjesën më të madhe të trashëgimisë së paraardhësit të tij, ai ka përqafuar iniciativën bërthamore me krahëhapur, madje duke aprovuar shpenzime më të mëdha për projektin në buxhetin e 2021.

Përveç zëvendësimit të Minuteman III, varianti i parë i të cilit u vu në shërbim në 1970, ushtria po punon gjithashtu për të riparuar dy këmbët e tjera të triadës bërthamore të SH.B.A.-së, duke përfshirë azhurnimet për avionët dhe nëndetëset e saj të afta bërthamore.