*Nga Malcolm Kendrick

Në shkurt, guruja amerikan i Covid-19, Anthony Fauci, parashikoi që virusi ishte ‘i ngjashëm me një grip të rëndë’ dhe për këtë arsye do të vriste rreth 0,1 përqind të njerëzve. Pastaj parashikimet e shkallës së fatalitetit u përzien disi për ta bërë atë të duket dhjetë herë më i keq.

Kur heq gjithçka tjetër, arsyeja e bllokimit vjen nga një shifër e vetme: një përqind. Ky ishte parashikimi që Covid-19, po të lihej i pakontrolluar, do të vriste rreth një përqind të njerëzve në botë.

Ju nuk mund të mendoni se përqindja është e madhe, por një përqind e popullsisë në botë është 70 milionë njerëz, dhe kjo është shumë. Do të thoshte 3.2 milionë amerikanë të vdekur dhe 670,000 britanikë.

Por nga lindi kjo shifër një përqind? Mund ta keni të vështirë ta besoni këtë, por kjo shifër doli gabimisht. Një gjë mjaft madhore për të bërë një gabim, por kjo është ajo që ndodhi.

Ndodhin gjëra të tilla. Më 23 shtator 1998, NASA humbi përfundimisht kontaktin me Orbiterin Klimatik të Marsit. Ishte menduar të rrotullohej rreth e rrotull planetit për të vështruar motin, por në vend të kësaj ai goditi Marsin me rreth 8000 kilometra në orë, duke shpërthyer në fragmente të vogla. Nuk arriti ta vëzhgojë motin dhe u shkatërrua në pak sekonda.

Një hetim më vonë zbuloi se katastrofa ndodhi sepse inxhinierët kishin përdorur njësitë e gabuara matëse. Ata nuk i kthyen sekondë / poundë në sekonda / Njuton kur bënë llogaritjet e tyre. Perandorake, jo metrike. Kjo, mos harroni, ishte NASA. Një organizatë jo plotësisht e mbushur me persona të mpirë.

Tani ju dhe unë mbase nuk kemi ide për ndryshimin midis një sekondë / pound dhe një sekondë / Njuton (është 0.67 – e shikova). Por ju do të kishit shpresë të njëmendtë që NASA do e bënte. Në fakt, unë jam i sigurt që ata e bëjnë, por ata nuk e vunë re, kështu që shifrat dolën gabim. Gabimi fillestar u bë dhe çoi në aksidentin e rëndë në Mars.

Kaboom! (Shpërthim i fuqishëm)

Me Covid, ndodhi një gabim i ngjashëm. Një lloj i shkallës së fatalitetit u zëvendësua me një tjetër. Shkalla e gabuar u përdor më pas për të parashikuar shkallën e mundshme të vdekjes dhe ashtu siç ndodhi me NASA-n, askush nuk e mori gabimin.

Për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, duhet të kuptoni ndryshimin midis dy termave mjekësorë që tingëllojnë njësoj – por janë krejtësisht të ndryshëm. Përkundrazi njësoj si sekondë / poundë me sekondë – Njuton.

Cila shkallë e fatalitetit thatë?

Së pari, ekziston Shkalla e Fatalitetit të Infeksionit (IFR). Ky është numri i përgjithshëm i njerëzve që janë të infektuar nga një sëmundje dhe numri i tyre që vdesin. Kjo shifër përfshin ata që nuk kanë fare simptoma, ose vetëm simptoma shumë të lehta – ata që qëndruan në shtëpi, kolliten pak dhe panë shpërthimin e pandemisë.

Pastaj është Shkalla e Fatalitetit të Rasteve (CFR). Ky është numri i njerëzve që vuajnë nga simptoma të rënda, të cilët ndoshta janë mjaftueshëm të sëmurë për t’u shtruar në spital. Është e qartë, njerëzit që janë të sëmurë rëndë – “rastet” – do të kenë një shkallë më të lartë të vdekshmërisë sesa ata që janë të infektuar, shumë prej të cilëve nuk kanë simptoma. E thënë thjesht – të gjitha rastet janë infeksione, por jo të gjitha infeksionet janë raste të rënda.

Që do të thotë se CFR do të jetë gjithmonë shumë më e lartë se IFR. Me gripin, CFR është rreth dhjetë herë më e lartë se IFR. Covid duket se ka një proporcion të ngjashëm.

Tani, qartë, ju nuk doni t’i përzieni këto shifra. Duke vepruar kështu, ju ose do të mbivlerësoni, ose nënvlerësoni shumë, ndikimin e Covid. Por përziejini këto shifra, ata e bënë.

Gabimi filloi në Amerikë, por nuk mbaroi këtu. Në kujdesin shëndetësor, SHBA është vendi që merret për bazë. Shifrat që nxorrën ata janë përdorur globalisht.

Më 28 Shkurt 2020, një editorial u publikua nga Instituti Kombëtar i Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC). Botuar në Neë England Journal of Medicine, editoriali deklaroi: “… pasojat e përgjithshme klinike të Covid-19 mund të jenë përfundimisht më të ngjashme me ato të një gripi të rëndë sezonal.”

Ata shtuan se gripi ka një CFR afërsisht 0,1 përqind. Një person në një mijë që infektohet keq, vdes.

Por kjo CFR e cituar për gripin ishte dhjetë herë shumë më e ulët – ata donin të thoshin IFR, Shkalla e Fatalitetit të Infeksionit, për gripin ishte 0,1 përqind. Ky ishte gabimi i tyre fatal e thënë troç.

Gabimi u shtua. Më 11 Mars, të njëjtët ekspertë dëshmuan në Kongres, duke deklaruar se CFR-ja e Covid-19 kishte të ngjarë të ishte rreth një përqind, kështu që një person që vdiq nga njëqind, u sëmur rëndë. E cila, me kalimin e kohës, ka provuar të jetë mjaft e saktë.

Në këtë takim, ata krahasuan ndikimin e mundshëm të Covid-19 me gripin. Por ata përdorën CFR të gabuar për gripin, ai i deklaruar në editorialin e mëparshëm të NEJM. 0,1 përqind, ose një në një mijë. Ai që ishte dhjetë herë shumë më i ulët.

Numri i viktimave nga gripi – 1.000 – Numri i viktimave nga Covid-19 – 10.000

Pra, ata përputhen me një përqind të CFR-së të Covid me 0,1 përqind të gabuar CFR të gripit. Papritmas, Covid-19 do të bëhej dhjetë herë më vdekjeprurës.

Nëse gripi vriste 50, Covid do të vriste 500. Nëse gripi vriste një milion, Covid do të merrte 10 milionë. Nuk është çudi që Kongresi, bota, ishte në panik. Për shkak se u thanë se Covid-19 do të ishte dhjetë herë më i keq se gripi. Ata mund të shohin tre milionë vdekje vetëm në SHBA dhe 70 milionë në të gjithë botën.

Unë nuk pres që ti ose unë ta kuptojmë këtë gjë siç duhet. Por unë prisja që ekspertët ta bëjnë këtë. Ata nuk e bënë. Ata morën IFR-të dhe CFR-të të përziera dhe shumëzuan ndikimin e mundshëm të Covid-19 me një faktor prej dhjetë.

Ja se çfarë thotë punimi, “Mësimet e shëndetit publik të mësuara nga paragjykimet në mbivlerësimin e vdekshmërisë nga koronavirusët”, thotë: “Më 11 Mars, 2020,… bazuar në të dhënat e disponueshme në atë kohë, Kongresi u informua se shkalla e vlerësuar e vdekshmërisë për koronavirusin ishte dhjetë herë më e lartë sesa për gripin sezonal, e cili ndihmoi në fillimin e një fushate të distancimit shoqëror, bllokimeve organizative dhe të biznesit dhe urdhrave të karantimit në vend.”

Më 28 shkurt u vlerësua se Covid do të kishte afërsisht të njëjtin ndikim si një sezon i keq i gripit – pothuajse me siguri i saktë. Njëmbëdhjetë ditë më vonë, i njëjti grup ekspertësh parashikoi që shkalla e vdekshmërisë do të ishte dhjetë herë më e lartë. Kjo ishte tmerrësisht, katastrofike, duke gabuar si në rastin e Marsit me 8000 kilometra në orë.

Fusni Modelet e Çmendura të bllokimit

Në Mbretërinë e Bashkuar, grupi që unë i quaj Modelet e Çmendura të bllokimit, ekspertët e Kolegjit Perandorak, krijuan të njëjtin panik. Më 16 Mars, ata përdorën një IFR të vlerësuar prej 0.9 përqind për të parashikuar që, pa bllokim, Covid do të vriste rreth 500,000 persona në Mbretërinë e Bashkuar.

A është ky parashikim diku afër?

Deri më tani, Mbretëria e Bashkuar ka pasur rreth 40,000 vdekje nga Covid-19. Në mënyrë të konsiderueshme më pak se 0,1 përqind, por jo edhe aq larg. Sigurisht, njerëzit do të thonë… : “Ne kishim karantinën…nëse s’do ishte shumë të tjerë do të kishin vdekur. Shumica e njerëzve nuk janë infektuar…” etj, etj.

Për t’iu përgjigjur kësaj, ne duhet të dimë IFR-në e vërtetë. A është 0.1 përqind, apo një përqind? Nëse është një përqind, kemi më shumë se 400,000 vdekje që pritet të ndodhin. Nëse është 0,1 përqind, kjo epidemi ka vazhduar rrjedhën e saj. Për këtë vit, të paktën.

Me gripin e derrit, mos harroni se IFR-ja filloi me rreth dy përqind. Në fund, ajo ishte 0,02 përqind, e cila ishte pesë herë më e ulët se vlerësimi më i ulët gjatë shpërthimit. Sa më shumë të testoni, aq më e ulët do të bjerë IFR-ja.

Atëherë, ku mund të shikojmë për të marrë shifrat aktuale të IFR-së? Vendi më i mirë për të parë është vendi që ka testuar më shumë njerëz se kudo tjetër si një pjesë të popullsisë së saj: Islanda.

Që nga java e kaluar, IFR-ja e Islandës qëndroi në 0.16 përqind. Nuk mund të ngjitet më lart nga këtu. Mund të bjerë vetëm. Njerëzit nuk mund të fillojnë të vdesin nga një sëmundje që nuk e kanë marrë.

Kjo do të thotë që ne ndoshta do të përfundojmë me një IFR prej rreth 0,1 përqind, ndoshta më pak. Jo 0,02 për qind e gripit të derrit – diku midis të dyve, mbase. Me pak fjalë, profecia prej 0,1 përqind ka provuar se është ekzaktësisht e saktë.

Që do të thotë se ne i kemi pasur të gjitha vdekjet që do të merrnim ndonjëherë. Dhe që gjithashtu do të thotë se bllokimi i arritur, nuk kishte pothuajse saktësisht asgjë në lidhje me Covid. Asnjë vdekje nuk u parandalua.

Interpretim i keq përtej njohjes

Po, ne jemi duke testuar dhe testuar, dhe duke gjetur më shumë të ashtuquajtura raste. Si të dëshironi. Por spitalet dhe ICU-të janë praktikisht bosh. Pothuajse askush nuk po vdes më nga Covid-19, dhe shumica e atyre që vdesin ishin përndryshe shumë të sëmurë.

Në vend që ta festojmë këtë, ne kemi krijuar artificialisht një gjë krejt të re për të trembur veten me të. Tani e quajmë një provë pozitive një ‘rast’ Covid. Ky nuk është ilaç. Një ‘rast’ është dikush që ka simptoma. Një rast nuk është dikush që mban sasi të vogla të virusit në hundë.

Tani, megjithatë, ju dilni pozitivisht dhe jeni një ‘rast’. Asnjëherë në histori terminologjia mjekësore nuk është manipuluar kaq keq. Asnjëherë statistikat nuk janë manipuluar kaq keq.

Kur studiuesit shikojnë këtë pandemi, ata nuk do të kenë absolutisht asnjë ide se kush vdiq për shkak të Covid-19, ose kush vdiq rastësisht edhe sepse e kishte atë. Gjithçka është bërë së bashku në një përpjekje të vendosur për ta bërë virusin të duket sa më vdekjeprurës.

Bllokimi ndodhi sepse na u tha që Covid-19 mund të vriste një përqind. Por Covid nuk do të vriste kurrë më shumë se rreth 0,1 përqind – maksimumi.

Kjo është shifra e vlerësuar në shkurt, nga lojtarët kryesorë në epidemiologjinë virale. Një shifër që ka rezultuar jashtëzakonisht e saktë.

Ne kemi vrarë dhjetëra mijëra krejt kot

Por për shkak se jemi në panik, ne i kemi shtuar jashtëzakonisht shumë numrat. Vdekshmëria e tepërt midis marsit dhe majit ishte rreth 70,000, jo 40,000 që vdiqën / me Covid-19. Që do të thotë se 30,000 mund të kenë vdekur drejtpërdrejt si rezultat i veprimeve që kemi bërë.

Ne mbrojtëm të rinjtë, fëmijët, të cilët janë në rrezik zero të Covid-19. Por ne i hodhëm të moshuarit dhe të dobëtit nën autobus. Pikërisht grupi që duhet të ishte mbrojtur. Në vend të kësaj, ne shkaktuam 20,000 vdekje të tepërta në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit.

Ishte politikë e qeverisë për të pastruar spitalet dhe shtëpitë e kujdesit me pacientët që mbanin Covid, ose t’i kthenin përsëri në shtëpitë e tyre, për të infektuar më të afërmit dhe të dashurit e tyre. Ose ndonjë staf i kujdesit komunitar që i vizitoi ata.

Ne hodhëm – për të përdorur frazën qesharake të sekretarit të shëndetit Matt Hancock – një unazë çeliku rreth shtëpive të kujdesit për të moshuarit. Siç doli, kjo nuk ishte për t’i mbrojtur ata, por për të bllokuar banorët, pasi ne i kthyem ndërtesat e tyre në inkubatorë Covid-19. Kushdo që punon në një shtëpi kujdesi, siç bëj unë, e di pse kemi 20,000 vdekje të tepërta. Politika e qeverisë e bëri këtë.

Kjo është larg nga të gjitha dëmet. Në krye të shtëpive të kujdesit për të moshuarit, ONS-ja vlerëson se 16,000 vdekje të tepërta u shkaktuan nga karantina. Sulmet në zemër dhe goditjet në tru që nuk u trajtuan. Spitalet bosh, me jehonë dhe njësitë e emergjencës. Trajtimet e kancerit u ndaluan plotësisht.

Që do të thotë se të paktën po aq njerëz kanë vdekur si rezultat i veprimeve drakoniane të ndërmarra për të luftuar Covid-19, ashtu siç janë vrarë nga vetë virusi. Kjo ka qenë një bllokim i ngadaltë, ku të moshuarit – në veçanti – u shtypën për vdekje.

Ne u mbyllëm nga frika. Ne vramë dhjetëra mijëra pa nevojë, nga frika. Ne gjymtuam ekonominë dhe lamë miliona nga frika për jetesën e tyre. Ne kemi bllokuar gra dhe fëmijë të abuzuar në shtëpi me abuzuesit e tyre. Ne kemi zhdukur shumë kompani dhe kemi shkatërruar industri të tëra.

Ne hoqëm NHS-në dhe lamë miliona në dhimbje dhe vuajtje të zgjatur, në listat e pritjes që zgjateshin gjithnjë, të cilat janë dyfishuar. Ka pasur gjithashtu dhjetëra mijëra diagnoza të vonuara të kancerit – efektet e të cilave pritet të shihen.

Bllokimi mund të shihet si një katastrofë e plotë dhe e qartë. Dhe e gjitha ishte bazuar në një marrëzi, një pretendim se Covid-19 do të vriste një përqind të njerëzve. Një pretendim që tani mund të shihet të jetë plotësisht i gabuar. Suedia, e cila nuk u mbyll, ka pasur një normë vdekjeje prej 0.0058 përqind.

Duhet një person shumë i madh të pranojë se ka bërë një gabim të tmerrshëm, të jashtëzakonshëm. Por gabim i tmerrshëm, i jashtëzakonshëm është bërë. Le t’i japim fund kësaj marrëzie qesharake tani. Dhe zotohuni se nuk do të lejoni kurrë një budallallëk të tillë monumental të ndodhë më kurrë./Hashtag.al