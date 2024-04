“Maqedonia aktualisht ka një president në largim, i cili është ndoshta presidenti më i degjeneruar që vendi ka parë ndonjëherë. Një njeri që nuk ka kontakt as me vendin e tij dhe as me popullin e tij. Unë mendoj se duhet ta nxjerrim hartën dhe t’i themi Stevo Pendarovskit, nëse e merr me mend ku është Berovci, ke mandat të dytë, pa zgjedhje do të ketë mandat të dytë, por ai nuk e ka idenë ku je dhe çfarë je, as nuk e di se ti ekziston, kjo është e vërteta e trishtë për Stevo Pendarovskin”, deklaroi mbajtësi i NJZ 4 Aleksandar Nikolloski nga VMRO-DPMNE nga Prilepi nga vendbanimi Berovci.

Nikolloski shtoi se mënyra më e mirë për t’i dhënë fund kësaj gjëje është një pjesëmarrje masive në 24 prill dhe 8 maj.

Pjesëmarrja masive në referendum është vendimtare sepse askush nuk pyet nëse VMRO-DPMNE do të fitojë, por pyetja është se si dhe sa do të fitojë. Askush nuk pyet nëse do të fitojë Gordana Siljanovska Davkova, por pyetja është se sa do të fitojë ajo, tha Nikolloski.

Nikolloski theksoi se ka të shumtë të ashtuquajturit skenaristë që mendojnë për skenarë të ndryshëm.

Një nga skenarët e tyre kryesorë është bojkotimi i raundit të dytë të zgjedhjeve për të bërë zgjedhjet të dështojnë. Mënyra më e mirë për ta kundërshtuar këtë gjë është një pjesëmarrje masive e 24 prillit, një diferencë gjashtëshifrore prej mbi 100.000 votash, një diferencë votash për Gordana Siljanovska Davkovën, si mund t’i demotivojmë të gjithë ata që mendojnë për këtë opsion, prandaj Është e rëndësishme të mobilizohen të gjithë dhe të votojmë, theksoi Nikoloski.

Ai theksoi se Stevo Pendarovski është adhurues i paraqitjes dhe paraqitjes si i ndershëm, modest dhe pa skandale.

Gjëja e dytë që dua të them për Stevo Pendarovskin është se atij i pëlqen të prezantohet dhe të portretizohet si një person i ndershëm, modest, pa skandale. Zakonisht keto duhet te thone te tjeret per ty, por me Stevon i thote per vete, keshtu qe shikon qe mban fjalime dhe ben video promo ku thote jam njeri i ndershem, nuk kam asnje lidhje, as krim. thotë Nikolloski.

Nikolloski vazhdoi dhe Pendarovskit i bëri tri pyetje.

Tre pyetjet që bëj janë si më poshtë. E para, nëse është kaq i sinqertë, pse nënshkroi ligjin për ndryshimet në kodin penal që amnistojnë kriminelët? Pyetja e dytë është kush është ai president i ndershëm që nuk ka thënë asnjë fjalë për ndonjë aferë kriminale që ndodh në vend? Ai nuk ka thënë asnjë fjalë për ndonjë aferë kriminale në Maqedoni që është shpallur nga VMRO-DPMNE, dhe nuk ka thënë gjënë e tretë, çfarë presidenti i ndershëm është ai që lejon që fushata e tij të financohet nga paratë tuaja të vjedhura, kryesisht përmes tenderat nga TEC Manastir, i cili është 50 km me ajër nga këtu nga ju? Këto janë tri pyetjet që i bëj në çdo takim publik, i bëj këtu dhe i jap mundësi Stevo Pendarovskit t’i përgjigjet nëse është aq i sinqertë sa pretendon, por padyshim që nuk është, pyeti Nikolloski.

Në lidhje me zgjedhjet parlamentare për kundërshtarin e tij në IV-të, Nikolloski theksoi se ai është një i kthyer në politikë, një njeri nga i cili personalisht priste që të përpiqej ta fshehë dhe ta harrojë opinionin dhe të mos kujtojë se çfarë ka bërë, por përkundrazi ka vendosur kthehen në politikë.

Me sa di une nuk ka ardhur as ketu ne Berovci, me siguri as nuk do te vije sepse agjencia per PR “Rating” qe drejton fushaten e tij nuk e di qe Berovci as ekziston, ai ben fushate sikur eshte ne Shkup, me siguri Berovci e lidh më së shumti me Bunjakovecin kështu që një vend në Berovci mund të lirohet në Bunjakovec, tha Nikolloski.