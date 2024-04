Agjencia Kombëtare për Programet e Arsimit dhe Mobilitetit ka marrë njoftimin zyrtar (notën e debitit) se brenda 30 deri në 45 ditëve shteti duhet të kthejë 2.2 milionë euro që janë keqpërdorur nga programi evropian Erasmus + në periudhën 2016-2018.

Drejtori i Agjencisë Marko Gjeorgievski në Manastir tha se bashkë me Ministrinë e Financave janë duke kërkuar mënyra për kthimin e mjeteve. Autoritetet hetimore dhe Prokuroria po hetojnë se cilët janë përdoruesit që kanë keqpërdorur paratë evropiane.

“Afati për kthimin e 2.2 milionë eurove që duhet të kthejë Agjencia Kombëtare e Programeve Arsimore dhe Mobilitet është 30 deri në 45 ditë. Ne po shqyrtojmë me Ministrinë e Financave të gjitha opsionet e mundshme për kthimin e fondeve. Aktualisht ka qeveri teknike dhe me ribalancimin e ri pas zgjedhjeve, këto fonde me siguri do të sigurohen. Deri atëherë do të gjejmë përpjekje bashkë me Ministrinë e Financave që këto mjete të kthehen”, tha Gjorgievski.

Zëvendëskryeministri i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq, tha se janë duke kërkuar mënyrë për të kthyer një pjesë të mjeteve, ndërsa pjesën tjetër ta heqin nga shumat për disa projekte të ardhshme. Ai shtoi se dokumentacioni i është dorëzuar organeve hetimore dhe Prokurorisë, ndaj pret që së shpejti të dalin me sqarim se kush i ka kryer abuzimet.

“Kjo është zbuluar me ndihmën e kolegëve të Agjencisë dhe qëllimi është që të mos përsëritet. Të ketë një kontroll më të fortë dhe të ketë mënyrë për t’i njohur si në kontrollet e mëparshme ashtu edhe gjatë zbatimit të projekteve në mënyrë që këto situata të mos përsëriten”, tha Mariçiç.

Ai shtoi se ambasadori evropian në vend, David Geer, ka paralajmëruar se nuk do të ketë pasoja për Agjencinë, sepse nuk ka asnjë përfshirje të saj dhe të gjitha mjetet për programin e ri Erasmus do të mbesin në të njëjtën shumë sa janë ndarë për Maqedoninë e Veriut.

Nga hetimi i kryer nga Komisioni Evropian Kundër Mashtrimit (OLAF) u konstatua se në periudhën 2016-2018, 22 përfitues nga RM-ja kanë keqpërdorur paratë nga grantet evropiane të ndara përmes programit Erasmus +, kështu OLAF kërkoi që RM-ja t’i kthejë 2.2 milionë euro.

Në këtë rast është e përfshirë ish drejtoresha e Agjencisë për Programe Arsimore dhe Mobilitet, Lidija Dimova, pasi Agjencia kishte ndarë grante nga programi “Erasmus 2” në vlerë prej 270 mijë euro për një parukieri. Procesi gjyqësor në Gjykatën Penale kundër Dimovës filloi më 2 shkurt 2023.