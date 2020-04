Profesori japonez i Fiziologjisë, Tasuku Honjo, tha sot para mediave se koronavirusi nuk është i natyrshëm.

Sipas tij, nëse do të ishte e natyrshme, nuk do të ndikonte negativisht në tërë botën sepse, sipas natyrës, temperatura është e ndryshme në vende të ndryshme.

Ai thotë se nëse është e natyrshme, do të ndikonte negativisht vetëm në ato vende që kanë të njëjtën temperaturë si Kina.

“Përkundrazi, po përhapet në një vend si Zvicra, në të njëjtën mënyrë po përhapet në zonat e shkretëtirës. Ndërsa nëse do të ishte e natyrshme, do të përhapej në vendet e ftohta, por do të vdiste në vendet e nxehta.

Kam bërë 40 vjet kërkime mbi kafshët dhe viruset. Nuk është e natyrshme, virusi është plotësisht artificial.

Kam punuar për 4 vjet në laboratorin Wuhan të Kinës, jam njohur plotësisht me të gjithë stafin e atij laboratori. Unë i kam telefonuar të gjithë ata, pas përhapjes së koronavirusit por, të gjithë telefonat e tyre janë të mbyllur këto 3 muajt e fundit. Tani është kuptuar se të gjithë këta teknikë laboratori kanë vdekur.

Bazuar në të gjitha njohuritë dhe hulumtimet e mia deri më sot, unë mund ta them me 100% besim se Coronavirusi nuk është i natyrshëm. Nuk ka ardhur nga lakuriqët, Kina e ka prodhuar atë.

Nëse ajo që po them sot dëshmohet e rreme tani ose edhe pas vdekjes sime, qeveria mund të tërheqë cmimin tim Nobel. Por Kina gënjen dhe kjo e vërtetë një ditë do të zbulohet për të gjithë” është shprehur Tasuku Honjo.

Kujtojmë se profesori japonez i Fiziologjisë, Tasuku Honjo fitoi çmimin Nobel të vitit 2018 në fiziologji dhe mjekësi së bashku me specialistin e imunologjisë nga Amerika James Allison, për punën e tyre në terapinë e kancerit dhe gjetjen e metodave revolucionare të trajtimit të kësaj sëmundjeje.

Kush është nobelisti japonez në mjekësi

Honjo Tasuku, i lindur më 27 janar 1942, është një mjek-shkencëtar dhe imunolog japonez. Ai mori çmimin Nobel 2018 në Mjekësi ose Fiziologji dhe njihet më së miri për identifikimin e tij të proteinës së programuar të vdekjes së qelizave të programuar 1 (PD-1). Ai është i njohur gjithashtu për identifikimin e tij molekular të citokineve: IL-4 dhe IL-5, si dhe zbulimin e deaminazës cytidine të indituar nga aktivizimi (AID) që është thelbësore për rekombinimin e ndërprerësve të klasave dhe hipermutimin somatik./CNA.AL