Nëse më pyesni për parregullsitë zgjedhore të ndodhura në raundin e parë zgjedhor dhe arsyeja e të cilave ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, pres që diçka e tillë të ndodhë edhe në raundin e dytë. Përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar, OSBE-së dhe ODIHR-it i kemi dorëzuar një listë të qendrave të votimit ku në një interval kohor të caktuar votimi zgjat mesatarisht më pak se një minutë, gjë që tregon se aty kemi parregullsi të shumta. Domethënë, më saktë mbushja e kutive dhe në ato vendvotime, çuditërisht, por e vërtetë, gjurmët e gishtave, gjegjësisht terminalet për leximin e gjurmëve të gishtave, nuk kanë funksionuar në atë periudhë, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, kur. pyeti nëse ai priste që BDI përsëri në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe të para parlamentare të kryente parregullsi zgjedhore.

Ai shtoi se pret që diçka e ngjashme të ndodhë edhe në rrethin e dytë, por edhe se VMRO-DPMNE është e gatshme dhe se për këtë është njoftuar edhe Ministria e Punëve të Brendshme për të shtuar numrin e forcave të sigurisë në vendvotimet e caktuara. .

“E kam njoftuar edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme që të forcojë forcat atje, që pjesëtarët e MPB-së të monitorojnë procesin e votimit në ato qendra votimi. Në përgjithësi, bëhet fjalë për vendvotime në Shkup, Saraj, Likovë, Haraçinë e kështu me radhë. Publiku maqedonas dhe qytetarët e Maqedonisë kanë nevojë që BDI-ja të mos fitojë votues me politikat e saj, por fjalë për fjalë, nën presion dhe me masa e mjete të paligjshme në demokraci, t’i fitojë votat. Pra, lirisht mund ta ndani me dy rezultatin e raundit të parë të Osmanit evropian dhe do të merrni mbështetjen reale të Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili ka më shumë se 20 vjet që merr vota në dy mënyra. E para, me manipulimin dhe referencën epike të vitit 2001, dhe paralelisht me atë manipulim tenderash, e dyta është përmes presioneve, kërcënimeve, shantazheve dhe ryshfetit”, tha Mickoski.

Mickoski gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndjekë procesin me vigjilencë dhe të mos e faktorizojë krimin e BDI-ve që derdhin shuma të mëdha parash, të cilët duan të jenë pjesë e qeverisë për t’i mbledhur dhe kthyer ato shuma përsëri në të njëjtën mënyrë. cache.

“Këtu i bëj thirrje edhe ndërkombëtarëve që të mos e faktorizojnë krimin e BDI-së, sepse tani po derdhin shuma të mëdha parash, ne i dimë edhe këmbimoret ku derdhen këto shuma të mëdha parash dhe pastaj duan të jenë pjesë e qeverisë. në mënyrë që ato shuma të mblidhen dhe të kthehen sërish në para. Pra, edhe një herë i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndjekë procesin me vigjilencë, sepse ajo që po ndodh në ditët e kaluara dhe ajo që presim të ndodhë në ditët në vijim, i kalon, do të thoja, kushtet në vende të caktuara për të mbajtur zgjedhjet në shumë më vonë demokraci të papërvojë nga ajo maqedonase. Dhe me të vërtetë ajo që po ndodh është katastrofike për demokracinë, në mjedise të caktuara. Mund të them se zyrtarë të lartë, madje edhe anëtarë të qeverisë, e bëjnë këtë të shoqëruar nga anëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët legjitimohen kur kapen në mënyrë flagrante, pra në procesin kur bëhen këto presione dhe ryshfete”. ka thënë Mickoski.