Vetë fillimi i fushatës tregon se populli dëshiron ndryshime, sepse e vërteta është e trishtueshme, gjithnjë e më shumë njerëz përpiqen të gjejnë lumturinë jashtë Maqedonisë, ndjehen të privuar, të grabitur, thonë se nuk ka rend dhe sistem, dhe kjo. është rezultat i qeverisjes 7-vjeçare të SDS-së dhe BDI-së, mbretërimit të krimit dhe korrupsionit, deklaroi nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, në një tubim në Kavadar.

Nikoloski theksoi se e vërteta e hidhur është se nga pesë pozitat e para në Maqedoni, katër janë të BDI-së. Ai shtoi se problem më i vogël është se këto funksione janë anëtarë të BDI-së, por problemi më i madh është se ata i përdorin për të shkatërruar themelet e Maqedonisë, për të prishur Maqedoninë dhe për të grabitur, dhe SDS-ja ua lejon këtë për t’i lënë. vjedhin.

Ka shembuj të tillë, njëri është afër TEC-it të Negotinës ku SDS-ja dhe BDI-ja kanë vjedhur bashkërisht nga blerjet e shtrenjta të naftës dhe unë u them se do të ketë përgjegjësi pas zgjedhjeve. Prandaj duhet të bashkohemi, duhet një pjesëmarrje e madhe më 24 prill dhe 5 maj, që bashkërisht të bëjmë ndryshime në Maqedoni, tha Nikolloski.

Ai shtoi se Pendarovskit i pëlqen të shtiret si modest dhe se nuk e di se çfarë po ndodh, por pyeti se çfarë njeriu i ndershëm është ai që nuk ka thënë asnjë fjalë për asnjë aferë të SDS-së dhe BDI-së.

Çfarë njeriu i përulur dhe i ndershëm është ai që lejoi t’i plaçkiten shtetit para syve, çfarë lloj njeriu është ai që firmosi ndryshimet në Kodin Penal që lejoi amnistinë për kriminelët dhe çfarë lloj njeriu është ai që është i përulur dhe i ndershëm, fushata e kujt financohet nga paratë publike të vjedhura?, pyeti Nikolloski.

Ai theksoi se pikërisht për këtë Pendarovski do të dënohet, do të ndodhin ndryshime në Maqedoni dhe presidentja e ardhshme do të jetë Gordana Siljanovska Davkova me një fitore të madhe.