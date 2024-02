Mosbesimi i qytetarëve francezë, gjermanë dhe italianë ndaj politikës po rritet, sipas një sondazhi të institutit OpinionËay të publikuar në Paris. Prandaj, 68% e francezëve mendojnë se”demokracia nuk funksionon më mirë, një rritje prej 4 pikë përqindjeje në një vit, sipas këtij barometri vjetor të kryer nga Qendra për Studimin e Jetës Politike në Francë.

Kjo rritje është gjithashtu e ndjeshme në Itali (+5% në 63%) dhe veçanërisht në Gjermani (+8% në 47%). Vetëm 18% (+1) e francezëve besojnë se opinioni i tyre merret parasysh nga zyrtarët politikë. Kjo shifër qëndron në 33% në Gjermani, por me një rënie prej 12 pikë gjatë një viti.

Kur mendohet për politikën, 37% e francezëve fillimisht ndjejnë “mosbesim”, një numër i qëndrueshëm, krahasuar me 30% në Itali dhe 30% gjithashtu në Gjermani). Vetëm 30% e francezëve gjykojnë se zyrtarët e tyre të zgjedhur janë të ndershëm krahasuar me 45% të gjermanëve dhe 26% të italianëve.

60% e francezëve deklarojnë se janë të pakënaqur me presidentin e Republikës, Emmanuel Macron, ndërsa gjermanët shprehin pakënaqësinë e tyre në masën 68% për kancelarin e tyre Olaf Scholz, një përqindje e rritur me 23%.

Në Itali, mospopullariteti i kreut të qeverisë Giorgia Meloni gjithashtu rritet me 9% në 44%. Megjithatë, kontradiktat janë regjistruar mes të anketuarve. 83% e shtetit francez në favor të një sistemi politik demokratik, ndërsa 34% do të donin të kishin në krye të vendit “një burrë të fortë që nuk do të shqetësohet për Parlamentin apo zgjedhjet”.dhe 23% (+4) do të donin që ushtria të sundonte vendin. Sipas sondazhit, 27% e francezëve janë në favor të së djathtës, 22% në favor të së majtës, 15% të pavendosur, 9% në ekstremin e djathtë dhe 4% në të majtë ekstreme. Pjesa e mbetur prej 23% nuk ​​i përkasin spektrit politik. Sondazhi u krye në janar, sipas metodës së kuotave, mes një kampioni përfaqësues prej 3514 personash në Francë, 1632 në Gjermani dhe 1706 në Itali./vizionplus.tv