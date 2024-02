Një person u vra dhe pesë të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë zjarri në një platformë metroje në New York. Mediat amerikane bëjnë me dije se viktima është një 34-vjeçar, i cili ishte një kalimtar.

Policia beson se ngjarja ka nisur si një përleshje mes dy grupeve në tren dhe më pas të shtënat vijuan edhe në stacion. Policia është ende në kërkim të personit që qëlloi në metro, e cila frekuentohet nga rreth 3.8 milionë qytetarë në javë.