Se dëshpërimi në SDS dhe në mesin e Kovaçevskit dhe Pendarovskit është aq i madh, tregon edhe fakti se ata filluan të bashkëpunojnë me ekspertin e huaj për fushatën e zezë, Asaf Isein, i cili është një nga më të shtrenjtët në treg, thonë nga VMRO-ja. DPMNE.

Ata nuk kanë bërë asgjë prej 7 vitesh, ndaj do të përpiqen të kursejnë sa të munden me një fushatë negative. Pendarovski i pranoi takimet, dhe nëse Asaf Isein ishte punësuar vetëm nga SDS, vetëm nga Pendarovski, apo nga SDS dhe Pendarovski, është më pak e rëndësishme. Mbetet që ata të pranojnë dhe të thonë se me çfarë parash paguajnë njeriun që vjen me fushatën e tyre.

Meqë ra fjala, nga sa shohim, fushata e tyre ka për qëllim ekskluzivisht përçarje dhe fyerje të drejtuara ndaj popullit të tyre, gjë që vetëm konfirmon se ata i kanë vënë të gjitha kartat mbi mbjelljen e mjegullës në vend që të japin llogari dhe ofertë. SDS duhet ta dijë se nëse e paguajnë me para të zeza strategun e huaj, atëherë po bëjnë krim. Nëse paguhet nga një subjekt i huaj, prapë po e shkelin ligjin, aq më tepër që ai faktor i huaj do të kishte interesat e veta për të ndërhyrë në zgjedhjet në Maqedoni.

SDS, Kovaçevski dhe Pendarovski le të fillojnë të japin përgjigje. E dimë që në këtë skandal janë lart e poshtë janë thellë, por duhet të thonë se kush dhe në çfarë mënyre po financon fushatën e tyre strategu i huaj. Po vjen koha e ndryshimit dhe do të pasohet nga koha e përgjegjësisë, thonë nga partia.