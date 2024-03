Koalicioni VLEN ka publikuar logon dhe sloganin me të cilin do të garon në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Ndryshimi VLEN – do te jetë logoja dhe sllogani i koalicioni opozitar i përbërë nga BESA, Alternativa, LD dhe Vetëvendosje.

Kujtojmë që partitë nuk janë ndalur edhe përkundër muajit të Ramazanit. Nga koha e iftarit krerët partiak nuk janë ndaluar as edhe në mesnate duke zhvilluar takime me qytetarët.