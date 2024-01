Ka një zhurmë në botën bujqësore të Francës, me fermerët që përgatiten për të përmbytur Parisin dhe Gabriel Atal që përpiqet t’i qetësojë ata.

Në këtë kontekst, kryeministri i ri i Francës do të vizitojë sot një fermë bagëtish – njoftoi zyra e tij – në rajonin perëndimor të Indre-et-Loire dhe dy ditë pasi ai shpalli një sërë koncesionesh pasi fermerët bllokuan rrugët kryesore për në Paris dhe bllokadat në jug të vendit. “Dëshironi të dërgoni një mesazh dhe unë e mora me zë të lartë dhe të qartë,” tha Atal, i cili po përballet me krizën e tij të parë të madhe si kryeministër.

Në të njëjtën kohë, megjithatë, drejtuesit e dy sindikatave më të mëdha bujqësore të Francës thanë të shtunën se anëtarët e tyre nga rajonet përreth Parisit “do të fillojnë një rrethim të pacaktuar të kryeqytetit”. “Të gjitha rrugët kryesore që të çojnë në kryeqytet do të pushtohen nga fshatarët ,” shtuan ata, duke synuar të bëjnë presion ndaj qeverisë për të përmbushur kërkesat e tyre në lidhje me pagat dhe taksat.

Sipas të dhënave të fundit, nga ora 14:00 këtë të dielë, fermerët francezë me traktorë do të nisin të mblidhen në akset kryesore rreth Parisit për të bllokuar gradualisht furnizimin e kryeqytetit francez për një javë.

Fermerët nga rajoni Lot-et-Garonne, një nga vatrat e lëvizjes së protestës në Francën jugore, kishin njoftuar tashmë synimin e tyre për të “shkuar në Paris” të hënën, duke synuar të bllokojnë tregun e madh të shumicës së ushqimeve Rungis, në jug të kryeqytetit.

Fermerët francezë janë të zemëruar me shtrydhjen e çmimeve për prodhimet nga supermarketet dhe blerësit industrialë, si dhe me rregulloret komplekse mjedisore. Por pika e fundit për shumë ishte heqja graduale e përjashtimit nga taksat e naftës për pajisjet bujqësore.

Atal ka theksuar ditët e fundit se qeveria do t’i “thotë mjaft” rritjes së kostos së naftës së përdorur për makineritë bujqësore, si pasojë e heqjes graduale të lehtësimit të taksave për këtë karburant. Do të ketë gjithashtu një fond emergjence për të ndihmuar fermerët të luftojnë sëmundjet në kafshët e tyre.

Në orët e hershme të së shtunës, disa postblloqe ishin hequr dhe trafiku filloi të rrjedhë normalisht në autostrada. Por njoftimi i fundit i sindikatave për bllokadën e Parisit po ushtron sërish presion mbi Atal. Deklarata e kryeministrit të premten “nuk e qetësoi zemërimin, duhet të shkojmë më tej” , tha presidenti i sindikatës kryesore FNSEA, Arnaud Rousseau.