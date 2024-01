Аnija më e madhe e lundrimit në botë është nisur nga Miami, Florida, në udhëtimin e saj të parë, mes shqetësimeve për emetimet e metanit të anijes. Ikona e deteve 365 metra e gjatë ka 20 kuverta dhe mund të strehojë një maksimum prej 7,600 pasagjerësh.

Ajo është në pronësi të Royal Caribbean Group. Anija po kryen një udhëtim shtatë-ditor në ishull tropikal. Por ambientalistët paralajmërojnë se anija me gaz natyror të lëngshëm do të rrjedhë metan të dëmshëm në ajër.

“Është një hap në drejtimin e gabuar,” u citua të thoshte Bryan Comer, drejtor i Programit Detar në Këshillin Ndërkombëtar për Transportin e Pastër (ICCT) nga agjencia e lajmeve Reuters. “Ne do të vlerësonim se përdorimi i gazit si lëndë djegëse detare lëshon mbi 120% më shumë emetime të gazit serrë të ciklit jetësor sesa nafta e gazit detar,” tha ai.

Në fillim të kësaj jave, ICCT publikoi një raport, duke argumentuar se emetimet e metanit nga anijet me karburant prej gazi të lëngshëm ishin më të larta se sa supozonin rregulloret aktuale. LNG-ja digjet më pastër se karburantet tradicionale të detit, por ekziston rreziku i rrjedhjes.

Një gaz i fuqishëm serrë, metani në atmosferë kap 80 herë më shumë nxehtësi sesa dioksidi i karbonit gjatë 20 viteve. Ulja e këtyre emetimeve shihet si vendimtare për ngadalësimin e ngrohjes globale.

Një zëdhënës i Royal Caribbean citohet nga mediat të ketë thënë se Icon of the Seas është 24% më efikas në energji sesa kërkohet nga Organizata Ndërkombëtare Detare për anijet moderne. Kompania planifikon të prezantojë një anije me zero neto deri në vitin 2035.

Të enjten, kapiteni fitues i Kupës së Botës të Argjentinës, Lionel Messi, i cili aktualisht luan për Inter Miami, mori pjesë në ceremoninë e emërtimit të anijes. Icon of the Seas kushtoi 2 miliardë dollarë për t’u ndërtuar. Ajo krenohet me shtatë pishina, gjashtë rrëshqitje uji dhe më shumë se 40 restorante, bare dhe sallone.