Maqedoni

Nikolloski: Prioriteti numër një i qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE do të jetë përballja me korrupsionin dhe krimin që tani po lulëzojnë me LSDM-në dhe BDI-në

Nuk mund të pajtohem me një tezë që po shtyhet dhe ajo është se jemi të gjithë njësoj. Nuk jemi të gjithë njësoj. Nuk na befasuan ndryshimet në KQ dhe nuk e dinim se do të ndodhte një gjë e tillë, e me sa duket disa të tjerë e dinin shumë mirë, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së,...