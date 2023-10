Në maj, drejtuesit e Google prezantuan funksionin Immersive View për rrugët i cili mundëson foto navigimi për rrugët e planifikuara.

Tani kjo veçori po shpërndahet për përdoruesit në mbarë botën. Kur përdoruesi lëviz në këmbë, me biçikletë, në transportin publik ose me makinë, do të ketë mundësinë të ‘lundrojë’ virtualisht në rrugë dhe të ndjekë pamjet vizuale turn-by-turn që ka zgjedhur.

Funksioni do të jetë i disponueshëm për pajisjet iOS dhe Android duke filluar nga kjo javë për Amsterdamin, Barcelonën, Dublinin, Firencen, Las Vegas, Londër, Los Anxhelos, Miami, Nju Jork, Paris, San Francisko, San Jose, Seattle, Tokio dhe Venedikun. Vetëm për shkak se mund të shihni rrugën për në destinacionin tuaj nuk do të thotë se do të dini se si të lexoni tabelat gjatë rrugës. Google po zëvendëson funksionin e tij ekzistues të kërkimit bazuar në teknologjinë AI me një funksion Live View në aplikacionin Maps.

Mjafton të prekni ikonën Lens në aplikacionin Maps dhe ta ktheni telefonin dhe sistemi do të përcaktojë vendndodhjen e saktë të përdoruesit dhe do të jetë në gjendje ta drejtojë atë në një bankomat aty pranë, në stacionet e transportit publik të transportit, restorante, kafene dhe dyqane.

Vetë harta po merr një përmirësim të rëndësishëm. Ndërtesat përgjatë rrugës do të shfaqen më saktë në aplikacion për të ndihmuar përdoruesin të orientohet më mirë në grafikë të panjohur dhe detajet e korsisë do të shfaqen gjithashtu. Këto veçori do të shpërndahen për përdoruesit në një sërë vendesh gjatë muajve të ardhshëm, duke përfshirë SHBA-në, Kanadanë, Francën dhe Gjermaninë. Rikujtojmë, se Google ka arritur një marrëveshje prej 93 milionë dollarësh me shtetin e Kalifornisë për të zgjidhur akuzat se po mblidhte të dhënat e konsumatorëve pa pëlqimin e tyre.