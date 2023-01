Për filloristët dhe nxënësit e shkollave të mesme sot fillon gjysmë-vjetori i dytë i vitit shkollor 2022/2023.

Pushimi u vazhdua me vendim të Qeverisë për shkak të funksionalitetit të shkollave dhe mësimi në vend se më 18 janar fillon ditën e sotme.

Sipas gjitha gjasave viti shkollor në vend se me 9 qershor (e premte) do të përfundojë më 14 qershor, pasi siç tha edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, nxënësit duhet t’i plotësojnë 180 ditë mësim të përcaktuara me Kalendarin për procesin edukativo-arsimor në shkolla.