VMRO-DPMNE do të fitojë pothuajse dy herë më shumë vota se LSDM në IE2, tregojnë rezultatet e Anketës së Institutit për Hulumtime Politike Shkup (IPIS), të prezantuara në emisionin “Objektiv” në MRT1.

Një anketë e bërë për MTV1 është bërë përmes telefonit.

Sipas të dhënave të marra nga anketa, për VMRO-DPMNE-në votuan 19,4%, ndërsa për LSDM-në 10%. E treta është BDI me 6.5%, dhe menjëherë pas saj është Bashkimi Evropian për Ndryshim (ESP) me 5.5%. E ndjekur nga ZNAM me 4.5%, E Majta me 3.8% dhe Aleanca për Shqiptarët me 2% të votave.

22% e të anketuarve nuk do të votojnë për asnjë parti, 11.5% nuk ​​e dinë, dhe 13.8% nuk ​​kanë dashur të përgjigjen.

IE2

VMRO-DPMNE 19.4

LSDM 10%

BDI 6.5%

ESP 5,5%

E DI 4.5%

E Majta 3.8%

Aleanca 2%

Nuk e di 11.5%

Nuk dua të them 13.8%

Asnjë 22%

Emisioni prezanton edhe të dhënat nga IE6, ku beteja kryesore do të zhvillohet mes partive të shqiptarëve etnikë.

Në këtë Njësi prin BDI me 17.9%, dhe shumë afër saj është PES, për të cilën janë deklaruar 16% e të anketuarve. VMRO-DPMNE është e treta me 8.1%, përpara Aleancës me 7% dhe LSDM me 4.4%.

Në IE6, 20% nuk ​​do të votojnë për asnjë parti, 17.6% nuk ​​kanë dashur të përgjigjen, ndërsa 6% nuk ​​e dinë se për kë do të votojnë.

IE6

BDI 17.9%

ESP 16%

VMRO-DPMNE 8.1%

Aleanca 7%

LSDM 4,4%

E Majta 0.7%

E DI 0.6%

Nuk e di 6%

Nuk dua të them 17.6%

Asnjë 20%