Sot (06.05.2024) në ora 15:20, zyrtarët policorë të Departamentit të Policisë Kriminale në SVR Veles kanë ndaluar I.I (52) nga fshati Melnicë, komuna Çashkë. Gjatë kontrollit në banesën e tij, të kryer me urdhër të Gjykatës Themelore Veles për shkak të dyshimit për veprën penale “ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimit” nga neni 162 i Kodit Penal, një pistoletë “Zastava” me dy korniza, 58. i janë gjetur dhe konfiskuar plumbat dhe 4 kokrra – predha të shkrepura që i ka pasur pa leje, si dhe një kopje e anketës së votuesve për një vend zgjedhor në Çashkë. I.I. i njëjti është ndaluar në stacionin policor, është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Po ashtu sot në orën 17:00 nga ana e zyrtarëve policorë të Departamentit të Policisë Kriminale në SVR Veles është ndaluar A.Ç (50) nga fshati Melnicë, komuna Çashkë.

Gjatë kontrollit në banesën e tij, të kryer me urdhër të Gjykatës Themelore Veles për shkak të dyshimit për veprën penale “ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimit” nga neni 162 i Kodit Penal, një pistoletë “Walter” me një kornizë. janë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë “Flamur i Kuq”, një pistoletë “Bull” me një kornizë, 139 fishekë, një telefon celular, 986.670 denarë në prerje të ndryshme dhe 2.325 euro në prerje të ndryshme. A.Ç është ndaluar në stacionin policor, është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të bëhet kallëzim përkatës.