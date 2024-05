Mirëmbrëma Prilep, Mirëmbrëma për qytetin nën Kullat e Markut, qyteti i shumë heronjve, shkrimtarëve, komitëve qyteti nën Kullat e Markut.

Këtu jemi në prag të vendimit përfundimtar nëse do t’ia kthejmë Maqedoninë popullit apo do të mbetet e rrëmbyer në duart e njëqind njerëzve, të partive që e mbajnë fort në kthetrat e tyre dhe e keqpërdorin dhe e vjedhin çdo ditë. .

Dhe do t’ju kujtoj se ky vend u krijua nga shpresat, vuajtjet dhe ëndrrat e një morie brezash që u vendosën në themelet që na mbajnë edhe në tërmetet më të forta. Ato themele u vaditën nga lufta e Ilindenëve, nga puplat dhe fjalët e rilindasve, nga lotët dhe vajtimet e nënave maqedonase, nga shpresa e të rinjve. Prandaj po ju them se ky është ndoshta shansi i fundit për të shpëtuar Maqedoninë dhe për t’ia kthyer popullit.

E morën nga qeveria. Ata bënë një sistem për t’i shërbyer atyre, jo njerëzve. Tenderët shtetërorë u bënë privatë. Ndjenja më e përsëritur mes njerëzve është se nuk ka sistem, nuk ka shtet. Sepse u krijua një aparat i udhëhequr nga BDI dhe i shërbyer nga LSDM që e zhyti Maqedoninë në krim dhe korrupsion.

Nënpagesa për një kontroll shëndetësor, lidhje për arsimin, për marrjen e subvencioneve. Ata na sollën fjalë për fjalë në prag. Dhe krijuan një re tymi, ngritën një perde që quhet BE. Ata u deklaruan evropianë, vetëm për të mos folur për krimin. Dhe ata nuk lëvizën asnjë metër dhe nuk na çuan drejt Evropës. U vjen turp edhe BE-së kur shohin Artanin dhe Bujarin duke i mbrojtur. Dhe përderisa flasin për këtë, kanë turpëruar çdo ndjenjë kombëtare maqedonase me vendime dhe marrëveshje të dëmshme. Ata e trajtojnë shtetin, kombin dhe identitetin sikur të jemi një lloj hibridi. Se nuk kemi kujtime, se nuk kemi njerëz dhe heronj të zgjuar. Një pemë pa rrënjë. Dhe kjo është vetëm sepse ata nuk duan të shikojnë përreth.

Gjorçe Petrov, një nga udhëheqësit e KQ të VMRO-së, lindi pak kilometra larg këtu. Njeriu që ia kushtoi jetën Maqedonisë. Nga këtu është Marko Cepenkov, njeriu që e ka regjistruar me dorën e tij krijimtarinë kombëtare maqedonase. Nga ky qytet është edhe kryetari i parë i ANSOM Maqedonisë, Metodija Andonov Çento. Dhe një mori djemsh e bijash të tjerë që luftuan për Maqedoninë. Kush vuajti që Maqedonia të jetë e popullit të saj. Dhe filozofia ime dhe e VMRO-DPMNE-së do të jetë gjithmonë Maqedoni për të gjithë njerëzit. Maqedonia e maqedonasve, shqiptarëve, turqve, romëve, serbëve, vllehëve, boshnjakëve… e të krishterëve, myslimanëve dhe ateistëve. Populli që është ngopur me politikat aktuale dhe kërkon ndryshime të pakushtëzuara.

Dhe këto ndryshime ndodhën në raundin e parë të zgjedhjeve. Më shumë se 180 mijë diferencë.

Dua të dërgoj mirënjohje të sinqertë dhe të thellë për të gjithë ata që votuan në këto zgjedhje, por edhe për ata që nuk votuan për ne dhe për presidenten e ardhshme Gordana Siljanovska Davkova dhe votuan për partitë dhe kandidatët e tjerë dhe për ju që nuk votuan. Në të gjitha ato veprime ka mesazhe, besim dhe qëndrim dhe ne do t’i respektojmë dhe do të punojmë në periudhën që vijon për të mirën e të gjithëve, pa përçarje, pa cinizëm dhe pa pengesa të ndërsjella, do të punojmë për të rikthyer besimin dhe shpresën. të gjithë, edhe nëse kjo tingëllon e pamundur apo prozaike, ne do të përpiqemi të luftojmë për secilin zë, për çdo person të vetëm, sepse çdo njeri në Maqedoni është i rëndësishëm.

Është koha që më në fund të bashkohemi.

Dhe, nëse dua diçka që të shënojë funksionimin tim politik, është lufta për të qenë unik dhe i bashkuar në dëshirën për përparim dhe mirëqenie të të gjithëve, për të përvijuar vlerat e përbashkëta që do ta bëjnë Maqedoninë të begatë, siç dëshirojmë të gjithë. të jetë.

I lumtur dhe mirënjohës për mundësinë dhe mundësinë që na shfaqet, por në të njëjtën kohë i vetëdijshëm dhe i shqetësuar për sfidat me të cilat përballemi dhe problemet që janë grumbulluar, e di që na pret një luftë serioze për më mirë dhe në atë luftë secili nga ju, nga të gjithë ne, është po aq e rëndësishme dhe mund të ndihmojë po aq.

Dëshiroj që ky adresim tim drejtuar popullit, pas sukseseve tona të përbashkëta dhe luftës së mundimshme, ta kujtojmë dhe ta ndajmë me krenari si fillimin e Kapitullit të Ri të historisë politike të Maqedonisë, pjesë kryesore e të cilit jeni ju, sepse jeni dhe do të jetë një gjeneratë ndryshimesh dhe bëmash, dhe ju popull jeni forca e Maqedonisë.

Ndërsa dielli lindte çdo ditë, ne filluam fushatën tonë plot besim dhe shpresë për më mirë, se do t’ju sigurojmë se mund dhe duhet të bëjmë më mirë dhe se mund të mbështeteni tek ne, të vetëdijshëm për apatinë dhe zhgënjimin e politikanëve që shumica e qytetarëve kishte dhe që për mendimin tim është e justifikuar.

Guximi, besimi, shpresa, shansi, mundësitë, sfida, liria, drejtësia, ndershmëria, zelli, puna janë vlerat që e kanë ndërtuar këtë Maqedoni tonën dhe ende rrahin në zemrat tona, por janë nën sulm të vazhdueshëm nga politikanë të papërgjegjshëm. të cilët e kanë mashtruar shumë herë besimin e popullit.

Të gjithë jemi të vetëdijshëm për gjendjen e vendit dhe çfarë po ndodh rreth nesh. Nuk eshte mire. Me të drejtë, shumë prej jush thonë se e kemi humbur vendin, sepse shohin që institucionet nuk funksionojnë, e njohin korrupsionin që është i përhapur, e dinë që politikanët nuk mendojnë për ta, por vetëm për veten e tyre.

Duhet të ndalojë vëllezërit dhe motrat. Zhgënjimet dhe përçarjet duhet të ndalen sepse Maqedonia është vetëm një.

Nuk ka male socialdemokrate, dhe lumenj Vmrov, nuk ka qytete dhe fshatra të BDI-së, as Aleancës dhe Besës, ose Alternativës, nuk ka liqene në të majtë ose në Znam, është një Maqedoni unike. Nuk ka Maqedoni socialdemokrate apo Vmrov. Ka vetëm një Maqedoni. Dhe kjo është thënë shumë herë më parë, por askush nuk ka marrë asgjë.

Dhe derisa të gjithë ta kuptojmë këtë dhe të veprojmë me përgjegjësi ndaj saj, sepse është koha e fundit dhe kjo më duket se është shansi ynë i fundit, deri atëherë prosperiteti nuk është i mundur. Ne duhet të kuptojmë se ekziston vetëm një Maqedoni dhe ne të gjithë jemi pjesë integrale e saj dhe se ajo nuk është asgjë pa ne dhe ne pa të, dhe se jeta jonë dhe jeta e brezave të ardhshëm varet nga ajo që është dhe çfarë do të jetë. .

Gjithçka varet nga ne vëllezër e motra!

Ne kemi një shans dhe është i arritshëm, me këto zgjedhje!

Thjesht duhet të besojmë se mund t’ia dalim së bashku! Të besojmë në Maqedoni dhe në vetvete!

Por dua të theksoj se para këtyre zgjedhjeve parlamentare dhe raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, që jemi në prag të këtij momenti historik, jam mirënjohës dhe shpresëdhënës.

Gjatë gjithë fushatës ne udhëtuam së bashku të udhëhequr nga një vizion i përbashkët për një të ardhme më të fortë dhe më të begatë për kombin tonë. Prezantuam programin tonë Platforma 1198, i cili është një program serioz me shumë projekte që duhet të ndryshojë realitetin e keq dhe të sjellë rend e zhvillim, dhe ta kthejë shtetin në duart e qytetarëve.

Nga sheshet plot zhurmë të qyteteve deri te fshatrat e qetë, ne kemi dëgjuar shpresat tuaja, ju kemi parë në sy, i kemi njohur pritshmëritë tuaja, ëndrrat tuaja dhe shqetësimet tuaja. Kemi dëgjuar zërat tuaj që jehojnë nëpër rrugë, kumbojnë dëshira për ndryshim dhe rinovim të vendit.

E them këtë i frymëzuar nga mbështetja dhe besimi juaj i palëkundur në Maqedoni, por edhe nga qëndrueshmëria juaj.

8 maji është dita kur zëri ynë duhet të dëgjohet edhe një herë!

Kur lind dielli atë mëngjes, në ditën e zgjedhjeve, ne kemi një detyrë solemne dhe një privilegj të shenjtë të japim votën tonë dhe të formësojmë rrjedhën e fatit të Maqedonisë.

Në këtë moment vendimtar, le të konfirmojmë përkushtimin tonë ndaj demokracisë dhe lirisë, ndaj vlerave që na bashkojnë si komb. Le të refuzojmë apatinë, dekurajimin dhe cinizmin dhe në vend të kësaj të përqafojmë fuqinë e zërit tonë kolektiv për të sjellë ndryshime domethënëse.

Ne kemi kaluar nëpër sfida të panumërta së bashku, kemi përballuar stuhitë, ka qenë e vështirë, është ende dhe ka shumë punë përpara. Mrekullitë nuk janë të mundshme dhe kushdo që ju thotë se një mrekulli mund të ndodhë, ju e dini që ai nuk po thotë të vërtetën dhe se nuk është i sinqertë me ju. Por ne mund dhe duhet të ecim përpara me vendosmëri të palëkundur. Premtojmë punë dhe punë të palodhur e të përkushtuar.

Ne do të punojmë gjatë gjithë kohës për ju dhe do të luftojmë për ju.

Ne angazhohemi dhe premtojmë se nuk do t’ju zhgënjejmë. Rruga do të jetë e vështirë, por nuk ka asnjë pengesë që nuk mund ta kalojmë së bashku. Ne kemi njohuritë, vizionin, konceptin se si të ecim përpara. Ju i njihni kundërshtarët tanë politikë, e keni parë se çfarë mund të prisni prej tyre dhe nuk dua t’ju rëndoj këtë adresë duke folur për ta. E dini, gjithçka është thënë, fatkeqësisht të gjithë kemi jetuar në realitetin e paaftësisë dhe lakmisë së tyre.

Por tani, ndërsa jemi në pragun e një kapitulli të ri në historinë e kombit tonë, le ta kapim këtë moment me guxim e vendosmëri dhe me kokën lart, t’i mposhtim ata së bashku!

Fitorja jonë është e arritshme. Do të jetë edhe fitorja juaj. Një fitore e përbashkët. Por nuk mjafton vetëm të besosh në një të nesërme më të mirë. Ne duhet të veprojmë. Duhet të mobilizojmë dhe të votojmë. Që të mos kenë mundësi të na shantazhojnë më kurrë!

Që Maqedonia të jetë sërish e jona, të jetë sërish krenare, Gordana Siljanovska Davkova për presidente, VMRO-DPMNE dhe Koalicioni Maqedonia jote Qeveria e ardhshme!

Me zemër të pastër dhe vullnet të pastër, ju ftoj të votoni me krenari dhe vendosmëri. Të shkojmë me krenari dhe masivisht në qendrat e votimit të bashkuar që zëri ynë të tingëllojë më i fortë në të gjitha anët e Maqedonisë.

Dua t’u drejtohem të pavendosurve dhe të kërkoj zërin e shumicës së heshtur, e cila është forca për të gjitha ndryshimet në Maqedoni. Ai zë është i popullit tek i cili mbështetet shteti, i njerëzve të ndershëm që sinqerisht dhe me shumë dashuri marrin pjesë në të gjitha ngjarjet madhore për Maqedoninë. Këta janë njerëzit që sistemi i ka harruar, edhe pse sistemi duhet t’u shërbejë atyre. Dilni dhe votoni për ndryshim dhe lërini këto zgjedhje të jenë vendimi juaj, qëndrimi juaj për gjithçka që ka ndodhur në të kaluarën!

Po ju drejtohem atyre që nuk votuan dhe mendojnë se të gjithë janë njësoj. Unë nuk them se jam pa mëkate, as nuk them se jemi pa mëkate, por po ju them se po luftoj me të gjitha forcat për më mirë, për të treguar se vetëm bashkë mund dhe do t’ia dalim. Vota juaj është e nevojshme në këto zgjedhje. Të ulesh mënjanë nuk do të arrish asgjë dhe të mos shkosh në zgjedhje është vetëm një shpërblim që u jepet atyre që na sollën në buzë dhe në humnerë. Pra, është zgjedhja juaj nëse qëndroni në shtëpi apo luftoni kundër. Ato 15 minuta votim përcaktojnë edhe të ardhmen tuaj. Dhe të gjithë ne individët e krijojmë sistemin, por ne gjithashtu mund ta ndryshojmë të njëjtin sistem.

Mesazh për zyrtarët e ardhshëm nga VMRO-DPMNE dhe nga partitë e Koalicionit tonë, faleminderit që besoni në ne. Asnjëherë mos i zhgënje njerëzit. Çdo gabim do të sanksionohet ashpër. Nuk kam në plan të më ndot fytyrën dhe as ta zhgënjej këtë popull që po mblidhet për të na përkrahur në këto tridhjetë ditë në mbarë Maqedoninë. Nuk do të toleroj dhe nuk do të hesht për asnjë krim dhe abuzim, pasion të ulët dhe çdo gjë që mund të dëmtojë popullin maqedonas. Kemi shumë punë të përbashkëta, ju kërkoj sakrificë, përkushtim, profesionalizëm, besnikëri ndaj popullit dhe shtetit.

Dhe nëse dikush mendon se mund ta bëjë vetë, unë do t’i dërgoj një mesazh nga këtu, ne jemi të gjithë një hallkë dhe lidhja është po aq e fortë sa pjesa më e dobët e saj. Nëse ai jep rrugën, zinxhiri do të lëshojë rrugën. Ne jemi një familje, familja është Maqedonia, familja e do njëri-tjetrin, familja e do njëri-tjetrin dhe familja e mbron njëri-tjetrin.

Së bashku ta mbrojmë Maqedoninë tonë, bashkë ta mbrojmë familjen tonë. Kjo nuk është një lojë individuale, kjo është një lojë ekipore. Dhe ne duhet të sillemi si ekip!

U drejtohem edhe atyre që hezitojnë të votojnë për partitë më të vogla ose që kanë vërejtur diçka për VMRO-DPMNE-në në të kaluarën. Forca më e madhe dhe e vetmja forcë për ndryshim është VMRO-DPMNE. Këtu jemi të gjithë të bashkuar dhe çdo ndryshim që kemi pasur në të kaluarën është më i vogël se qëllimi i përbashkët për të pasur sukses për Maqedoninë. Prandaj duhet të bashkohemi. Dhe për të na mbështetur.

Maqedonia është synimi ynë. Dhe siç këndohet në këngën që populli e këndon këtë fushatë

Ju mund të mohoheni,

të tjerët të tradhtojnë,

ata mund të shpikin çdo gjë.

Vetëm ti je i pavdekshëm,

ujë të gjallë nën tokë,

ku fundosesh, Maqedoni, ngrihesh.

Së bashku do të shkruajmë kapitullin tjetër të historisë së Maqedonisë!

Së bashku do të fitojmë!

Le të krijojmë shpresën. Është më e rëndësishmja dhe lind nga lufta me problemet dhe përditshmëria që kemi të gjithë. Kam shpresë, besoj tek ju, në forcën tuaj, në forcën tonë të përbashkët për të bërë më mirë, për të bërë diçka, për të lënë një gjurmë me të cilën të gjithë ne këtë brez do të krenohemi. Të tregojmë se kemi vlera, se jemi të denjë për shtet dhe se të gjithë së bashku jemi gati ta ndërtojmë dhe ta duam Maqedoninë tonë.

Fatkeqësisht, ajo që do të trashëgojmë janë rrënojat që do të na lërë kjo qeveri e BDI-së dhe e poshtërve të tyre të LSDM-së. Mbi ato rrënoja të institucioneve që i rrëzuan, ta ngremë me krenari dhe dinjitet republikën e re. Dhe ndoshta gjërat ju duken të pamundura si një ëndërr e largët apo e errët sot, por duke u mbajtur pas shpresës dhe besimit te vetja, e nesërmja do të jetë e ndritshme. Një mëngjes i ri po vjen, energji e re.

Te dashur miq vellezer dhe motra.

Ka ardhur koha që zëri ynë të dëgjohet edhe një herë me lindjen e diellit në ditën e zgjedhjeve, ne kemi një detyrë solemne dhe një privilegj të shenjtë: të japim votën tonë dhe të formësojmë rrjedhën e fatit të Maqedonisë.

Në këtë moment vendimtar, le të riafirmojmë përkushtimin tonë për demokracinë, për lirinë dhe për vlerat që na bashkojnë si popull.

Le të hedhim poshtë apatinë dhe cinizmin dhe në vend të kësaj të përqafojmë fuqinë e zërit tonë kolektiv për të sjellë ndryshime domethënëse.

Së bashku kemi kapërcyer sfida të panumërta, kemi tejkaluar stuhitë dhe kemi ecur përpara me vendosmëri të palëkundur.

Dhe tani, ndërsa jemi në pragun e një kapitulli të ri në historinë e kombit tonë, le ta shfrytëzojmë këtë moment me guxim dhe vendosmëri.

Miq, vëllezër dhe motra,

Fitorja jonë është e arritshme. Por nuk mjafton vetëm të besosh në një të nesërme më të mirë.

Ne duhet të veprojmë.

Ne duhet të mobilizojmë.

Duhet të votojmë.

Që asnjëherë të mos kenë mundësi të shantazhojnë Maqedoninë, popullin maqedonas, qytetarët

Ju ftoj të shkoni në zgjedhje me krenari dhe vendosmëri.

Të shkojmë me krenari dhe masivisht në qendrat e votimit, të bashkuar që zëri ynë të tingëllojë më i fortë në të gjitha anët e Maqedonisë.

Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të denjë për aspiratat tona.

Së bashku do të shkruajmë kapitullin tjetër të historisë së Maqedonisë.

Së bashku do të fitojmë.

Gordana Siljanovska Davkova Presidente e Maqedonisë, Koalicioni Maqedonia juaj e udhëhequr nga qeveria e ardhshme e Maqedonisë VMRO-DPMNE!

Qofshi të gjallë dhe të shëndetshëm, të bekuar nga Zoti!

Zoti e bekoftë Prilepin!

Dhe Zoti e bekoftë Maqedoninë.