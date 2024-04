Profesorja Gordana Siljanovska Davkova, kandidate për presidente në zgjedhjet e 24 prillit e përkrahur nga VMRO-DPMNE dhe koalicioni, beson se mund të gjendet zgjidhje për Kornizën negociuese për vazhdimin e negociatave me BE-në. Ajo në një intervistë për MIA ka theksuar se është për hyrjen në Bashkimin Evropian, por se “mund të arrijmë marrëveshje” dhe se për këtë ka shumë opsione. Nuk mund t’ju përgjigjem kështu, por mendoj se është e mundur, theksoi prof. Siljanovska Davkova.

Pra, dua të them sigurisht që jam pro BE-së, por BE-në nuk e shoh fatalisht, kështu që kam frikë të them se nëse mësoj të drejtën kushtetuese si mund t’u them studentëve se vlerat themelore dhe parimet e mbrojtura që janë para jush nuk vlejnë për dikë të pabindur nga familja juaj, por ju thoni gjithashtu se nuk vlejnë për vendet që janë kandidate për t’u respektuar. Atëherë kjo është e gabuar. BE-ja duhet të jetë një bashkësi parimesh, jo makineri burokratike. Pra, mendoj se mund të biem dakord për hyrjen në fuqi, ka shumë variante. Se kur do të hyjnë në fuqi, për detyrimin e Bullgarisë nën kërcënimin e nenit 7 se duhet të respektojë vendimet e Gjykatës në Strasburg. Si mund të mos u bindesh gjykimeve në gjykatë, dhe ke një gjyqtar në gjykatë dhe gjykon të tjerët? Epo, nuk është evropiane. Pra, mendoj se mund të gjendet një zgjidhje, siç i thonë Serbisë se do të ndryshojë, kështu që ata ndryshuan metodologjitë dhe kornizat e negociatave. Por tani ka një ndryshim të ri, thonë ata, në raport me Kosovën etj., thotë Siljanovska Davkova.

E pyetur nëse ndryshimet që mund të ndodhin në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, por edhe në vendin tonë, mund të kontribuojnë në një ndryshim të mundshëm të Kornizës negociuese dhe të gjithë procesit të negociatave për kapitujt, Siljanovska Davkova thekson se Korniza Negociative nuk është Bibla, Kurani apo Talmudi.

Këto ditë i dëgjoj. Të gjithë kanë vendosur se çfarë mund të bëni. Tani këtu po dëgjoj presidentin për një realizëm të ri. Realizëm kaq i ri. Pune interesante. Pra, në këtë mënyrë, unë e di që ata janë praktikë dhe pragmatikë dhe se duan të zgjidhin një problem, por zgjidhja ndonjëherë mund të jetë në thonjëza dhe të hapë një problem të ri. Pra, edhe me një interpretim tjetër të këtij kuadri negociues, sepse nuk po flasim për Biblën apo Kuranin, nuk po flasim për Talmudin, për Torën. Nr. Po flasim për Kornizën Negociative. Pra, nëse në kornizën e negociatave kanë shkruar se është përfshirë edhe Traktati i Miqësisë dhe Fqinjësisë së Mirë, dhe në atë Traktat të Miqësisë dhe Fqinjësisë së Mirë ka një preambulë në të cilën thuhet se Bullgaria merr përsipër të ndihmojë Maqedoninë në rrugë… nëse ndihma vihet veto, atëherë unë kam problem me njohjen e ligjit evropian, thotë profesori.

Imagjinoni, thekson kandidati për president, nëse Gjermania dhe Franca do të kishin përdorur veton ndaj njëra-tjetrës, nuk e di nëse do të kishte pasur një hap përpara nga themeluesit e Komunitetit Evropian, pra nuk do të kishte pasur zgjerim të mëtejshëm.

Kandidatja për president thekson se qëndrimin e saj ua ka komunikuar të gjithë diplomatëve dhe ministrave të ardhur në Kuvend dhe se në dokumentet e tyre themeluese i referohet vlerave dhe parimeve themelore të Bashkimit Evropian.

Është ligji kushtetues europian dhe mbrohet në gjykatën e Luksemburgut, në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Europian dhe vlen për të gjithë. Pra, nuk mund të mos ju kujtoj, por jam i tronditur nga përgjigja që e dëgjoj më shpesh, se kemi biseduar me presidentin, me ministrin e Punëve të Jashtme, të Integrimeve Evropiane e të tjerë dhe thonë se nuk ka problem. Dhe si nuk ka problem nëse thuhet se ato parime përfshijnë njohjen, sepse imazhi i BE-së është një unitet diversiteti dhe thonë se nuk do të ndërhyjnë në punët e brendshme, do të respektojnë strukturat kushtetuese dhe politike, vetëvendosjen. , dinjiteti dhe integriteti, nëse nuk e llogaris, identiteti kombëtar dhe kulturor, reciprociteti në respekt në lidhjen e marrëveshjeve, etj. Vetëkuptohet se ajo që vlen për ta duhet të vlejë për të gjithë, dhe vlen dhe duhet të zbatohet edhe për ne, thotë Siljanovska Davkova.

Në lidhje me informacionet që u shfaqën në opinion këto ditë se mund të ketë ndryshime kushtetuese edhe me përbërjen ende aktuale të Kuvendit, apo propozimet që politikanët të “mbyllen” menjëherë pas inaugurimit të presidentit të ri dhe të bien dakord ose për atë. për ndryshime kushtetuese deri në Vitin e Ri, Siljanovska Davkova thotë se “është e tmerrshme sepse themi se nuk e respektojmë Kushtetutën, gjegjësisht procedurën për ndryshimin e Kushtetutës” dhe pyet nëse kemi shtet juridik. Për të formuar një qeveri të ardhshme, shton ai, së pari duhet parë rezultati.

Nëse BE mendon se duke ndryshuar vazhdimisht Kushtetutën nga jashtë do t’i zgjidhim problemet në këtë mënyrë… atëherë kjo për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë nuk është as pjesë e kritereve të Kopenhagës por është pjesë e Marrëveshjes së Asociimit dhe Stabilizim sepse demokracitë kushtetuese janë më të rëndësishmet. Kështu, a e dini se si është procedura? Tre lexime për të ndryshuar Kushtetutën, pastaj një seancë publike, pastaj ka afate, amendamente… Nuk kuptoj asgjë. Kështu e kuptojnë rregullin disa personazhe – në mënyrë konsullore. Fillimisht do të arrijmë marrëveshje, pastaj formalisht do të pretendojmë se kemi institucione. Pra vendimet i marrin jashtë institucioneve. Kjo është arsyeja pse institucionet janë të dobëta, dhe ato karaktere janë shumë të forta. Prandaj kemi probleme me demokracinë evropiane, tha kandidati për president i mbështetur nga VMRO-DPMNE.

Profesoresha Siljanovska Davkova beson se do të hyjë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe se sipas sondazheve dhe rezultateve të zgjedhjeve të kaluara, konkluzioni logjik është se Stevo Pendarovski, i mbështetur nga LSDM-ja, ka shanset më të mira për të qenë njëri prej tyre. të cilët do të hyjnë në raundin e dytë.raundi i zgjedhjeve presidenciale.

Nëse i marr parasysh rezultatet e kaluara, nëse i marr parasysh sondazhet, atëherë disi logjikisht më imponohet konkluzioni se sërish zoti Pendarovski ka shanset më të mëdha për të qenë njëri nga ata që do të hyjnë në raundin e dytë. Meqë ra fjala, me kë për raundin e dytë, nuk mund të them menjëherë, por ka pasur biseda të ndryshme. Mendoj se politika është një veprimtari sa praktike, aq edhe pragmatike, që ndonjëherë bëhen aleanca interesante, por një gjë mund të them se do të sillem mbipartiak, jopartiak, se në kërkim të partnerëve të koalicionit nuk do të lejoj pazaret. të bëhen me mua, premtime të cilat janë të papërshtatshme sepse situata në të cilën ndodhemi është rezultat i një politike të orientuar drejt tregut dhe jo i politikës si arti i së mundshmes, thekson ajo.

I pyetur se si e vlerëson ecurinë e deritanishme të fushatës zgjedhore, ai thekson se varet nga cili kënd e shikojmë dhe se është e pamundur të ndahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të mbivendosura.

Gjithmonë kam thënë se do t’i qëndroj në maksimum programit, objektivave, asaj që kam ndërmend të bëj, por nëse është e nevojshme do të përgjigjem. E vutë re mirë, unë kam nxjerrë shumë mitingje tashmë, por në tubime nuk flas për njerëz të tjerë, por kur pyeti, iu përgjigja, përpiqem përsëri të jem i sjellshëm, të mos fyhem. Por, problemi ekziston qysh në fillim, thotë Siljanovska Davkova, duke kujtuar se njëri nga kandidatët nuk e ka nënshkruar Kodin për zgjedhje të drejta dhe demokratike.

Më tej, ajo thekson se “njerëzit që mbajnë postin e presidentit, kryetarit të bashkisë, veçanërisht ata me origjinë të huaj, janë në gjendje të përdorin statusin e tyre me dashje apo pa dashje për qëllimet e fushatës”.

Sa i përket fjalimeve, prof. Siljanovska Davkova, disa kandidatë flasin për programin, ndërsa kandidatë të tjerë kryesisht komentojnë.

Ajo në intervistën për MPB-në thotë se është e kënaqur me vendimin e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) lidhur me ankesën e saj dhe se pret që Akademia e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publik të ankohet në Gjykatën Administrative. , dhe se do të konfirmohet. .