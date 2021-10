Në Bruksel, Sheqerinska do të takohet edhe me drejtorin e Shërbimit evropian për veprim të jashtëm, Stefano Sanino. Delegacioni nga Ministria e Mbrojtjes, në selinë e NATO-s do të takohet edhe me përfaqësues të NATO-s – agjencitë për furnizime, ku do të bëhet fjalë për vendosjen e komunikimit të drejtpërdrejtë, të përhershëm dhe efikas në Qendrën për mbështetje të kompanive në Ministrinë e dy agjencitë e NATO-s me qëllim të efikasitetit më të madh në mbështetje të kompanive vendore për pjesëmarrje në NATO-furnizimet.