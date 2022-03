Mikhail Khodorkovsky (58), një ish-oligark rus i cili kaloi dhjetë vjet në burg dhe jetoi në Zvicër për një kohë, komentoi Vladimir Putin.

Khodorkovsky beson se Putini nuk do të shmangë sulmin ndaj vendeve të NATO-s.

“Ai i frikësohet kërcënimit të një demokracie në kufijtë e tij. Nëse ai arrin të pushtojë Ukrainën, Polonia dhe shtetet baltike do të ishin të radhës”, tha ai për Die Zeit.

Ai do të sulmojë vendet e NATO-s, në një mënyrë ose në një tjetër – jo domosdoshmërisht me raketa, por me sulme terroriste, për shembull.