Moti sot do te jetë i vranët dhe me reshje të shiut, posaçërisht në pjesën perëndimore të vendit.

Temperatura mininale do të jetë nga 5 deri 9 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 14 dero 20 gradë celsius.

Në Shkup moti do te jetë kryesisht me reshje të shiut ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 19 gradë celsius.

Deri të shtunën do të mbajë mot jostabil me reshje të shiut.