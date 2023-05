Me vete kam një nga pjesët më të dyshimta të kontratës ku thuhet se kontraktori ka të drejtë të punësojë një specialist ose specialistë, numri i të cilëve do të bihet dakord mes kontraktorit dhe qeverisë, të cilët do të kenë katër fusha pune, krimi i specifikimeve të autostradës, krimi i studimeve për ndikimin në mjedis, studime të mëtejshme për ndikimin në thesarin e mbrojtur nga UNESCO në rajonin e Ohrit, si dhe shqyrtimi i specifikimeve të autostradave. Pra, këto janë të paktën katër specifika, që do të thotë se do të punësoheshin një koordinator dhe katër të tillë, të paktën pesë persona të tillë, megjithëse numri është i padefinuar, që do të thotë se mund të jetë 15, 20 ose 50 persona. Paga mujore do të jetë as më pak, as më shumë se 36500 euro. Pra, ky specialist do të marrë 36.500 euro, nënkryetari i VMRO-DPMNE-së Aleksandar Nikoloski sot në emisionin “Vetëm intervistë” në televizionin Kanal5 ekskluzivisht ka paralajmëruar pjesë të reja të kontratës për ndërtimin e korridoreve.

I pyetur nëse këto janë shuma të llogaritura në kontratën prej 1 miliard e 300 milionë euro, Nikoloski theksoi se kjo shumë prej 11 milionë euro për punësimin e specialistëve nuk është llogaritur dhe këto janë mjete shtesë që do të paguhen nga qeveria.

Jo, këto janë shuma që qeveria duhet të paguajë shtesë. Çfarë do të thotë kjo teorikisht nëse një person punëson për 5 vjet siç thotë qeveria do të ndërtohen autostrada, në atë rast vetëm një person do të merrte 2 milionë e 190 mijë euro. Dhe nëse punësohen së paku 5 persona, si minimum duhet të punësohen sipas kësaj kontrate, do të merrnin fantastike 11 milionë euro shtesë nga qeveria, tha ai.

Nikoloski bëri një krahasim dhe tha se presidenti i Komisionit Evropian merr paga nga 22 deri në 24 mijë euro në muaj, ndërsa personat që nuk janë inxhinierë por vetëm një lloj mbikëqyrjeje do të kenë të ardhura më të larta.

Nuk kontestohet nëse janë ekspertë apo jo, kontestohet se kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula Fonder Laen ka pagë mujore prej 22 deri në 24 mijë euro. Dhe është e diskutueshme që nuk ka inxhinier në botë që merr 36 500 euro në muaj dhe këta nuk janë as inxhinierë, këta janë specialistë që duhet të mbikëqyrin se si kryhet puna në autostradë, pra një lloj mbikëqyrjeje. Është në pjesën 13, faqe 2 nga 13 dhe pjesa e dytë 3 nga 13, theksoi Nikoloski.

Nikoloski i ka bërë thirrje qeverisë së SDS-së dhe BDI-së që të mohojnë apo konfirmojnë atë që ai thotë, duke theksuar se vetëm fakti që marrëveshja fshihet nga opinioni në vetvete lë dyshime për kriminalitet.

Le të largohen nga qeveria, le të mohojnë apo konfirmojnë nëse kjo është e vërtetë. Le të dalin dhe të thonë sepse kjo në vetvete lë dyshime në opinion se si do të shpenzohen paratë sepse nuk duan ta bëjnë publike marrëveshjen. Dhe këtu ka dy momente. E para është që ata të dalin dhe të thonë ja ku është marrëveshja dhe le të shohim dhe krahasojmë nëse kjo që po them është e vërtetë apo jo. Dhe e dyta është se duhet t’i japin përgjigje opinionit se pse është bërë kjo, – tha Nikolloski.